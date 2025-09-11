Рейтинг@Mail.ru
Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни"
11.09.2025
Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни"
республика бурятия
северобайкальск
алексей цыденов
УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада. "Открыли в Северобайкальске новый детский садик "Подснежник"... Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну, вы меня поняли", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, современный, просторный сад на 280 детей вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и игровые площадки. Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта нового детсада.
республика бурятия, северобайкальск, алексей цыденов
Республика Бурятия, Северобайкальск, Алексей Цыденов, Общество
УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада.
"Открыли в Северобайкальске новый детский садик "Подснежник"... Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну, вы меня поняли", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, современный, просторный сад на 280 детей вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и игровые площадки.
Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта нового детсада.
Республика Бурятия, Северобайкальск, Алексей Цыденов
 
 
