Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни"

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T13:31:00+03:00

2025-09-11T13:31:00+03:00

2025-09-11T16:50:00+03:00

УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада. "Открыли в Северобайкальске новый детский садик "Подснежник"... Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну, вы меня поняли", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, современный, просторный сад на 280 детей вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и игровые площадки. Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта нового детсада.

