https://ria.ru/20250911/glava-2041187921.html
Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни"
Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни" - РИА Новости, 11.09.2025
Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни"
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:31:00+03:00
2025-09-11T13:31:00+03:00
2025-09-11T16:50:00+03:00
республика бурятия
северобайкальск
алексей цыденов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983074982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87b11615fc90c1cbcbaf1f952ae4fbb5.jpg
УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада. "Открыли в Северобайкальске новый детский садик "Подснежник"... Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну, вы меня поняли", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, современный, просторный сад на 280 детей вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и игровые площадки. Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта нового детсада.
https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html
республика бурятия
северобайкальск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983074982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79d6ccde5ed0d00fa4cfd5cfe485d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, северобайкальск, алексей цыденов, общество
Республика Бурятия, Северобайкальск, Алексей Цыденов, Общество
Глава Бурятии призвал мужчин "нести жен в спальни"
Глава Бурятии Цыденов призвал мужей нести жен в спальни, чтобы заполнить детсады