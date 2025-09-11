Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ
Telegraph: любой судебный процесс по "Северным потокам" будет постановочным
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Судебный процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" будет постановкой, пишет газета Telegraph со ссылкой на научного сотрудника "Королевского объединенного института оборонных исследований"* (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Эда Арнольда.
"Правительство Германии мало что говорило о предстоящем судебном процессе по "Северному потоку", публично настаивая на том, что это исключительно судебный вопрос. Однако Эд Арнольд ... считает, что любой судебный процесс будет постановочным", - говорится в публикации.
Эксперт считает, что "немцы захотят докопаться до сути в интересах правосудия, но произошедшее может быть представлено как несанкционированная операция, проведенная преступной группировкой".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России