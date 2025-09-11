https://ria.ru/20250911/germanija-2041221307.html

Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Судебный процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" будет постановкой, пишет газета Telegraph со ссылкой на научного сотрудника "Королевского объединенного института оборонных исследований"* (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Эда Арнольда. "Правительство Германии мало что говорило о предстоящем судебном процессе по "Северному потоку", публично настаивая на том, что это исключительно судебный вопрос. Однако Эд Арнольд ... считает, что любой судебный процесс будет постановочным", - говорится в публикации. Эксперт считает, что "немцы захотят докопаться до сути в интересах правосудия, но произошедшее может быть представлено как несанкционированная операция, проведенная преступной группировкой". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России

