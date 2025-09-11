https://ria.ru/20250911/geksakopter-2041154948.html

ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских... РИА Новости, 11.09.2025

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщило Минобороны России. "Операторы ударных FPV-дронов и коптеров с модулями сброса нанесли точные удары по живой силе противника в момент её ротации. В результате несколько боевиков ВСУ были ликвидированы… Расчёт FPV-дронов спецназа также таранным ударом уничтожил гексакоптер R-18, применявшийся украинскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

