ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.09.2025
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:03:00+03:00
2025-09-11T12:03:00+03:00
2025-09-11T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщило Минобороны России. "Операторы ударных FPV-дронов и коптеров с модулями сброса нанесли точные удары по живой силе противника в момент её ротации. В результате несколько боевиков ВСУ были ликвидированы… Расчёт FPV-дронов спецназа также таранным ударом уничтожил гексакоптер R-18, применявшийся украинскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.
россия
Новости
ru-RU
