ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 11.09.2025 (обновлено: 12:09 11.09.2025)
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.09.2025
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских... РИА Новости, 11.09.2025
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщило Минобороны России. "Операторы ударных FPV-дронов и коптеров с модулями сброса нанесли точные удары по живой силе противника в момент её ротации. В результате несколько боевиков ВСУ были ликвидированы… Расчёт FPV-дронов спецназа также таранным ударом уничтожил гексакоптер R-18, применявшийся украинскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.
Новости
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили гексакоптер R-18 на Краматорско-Дружковском направлении

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили гексакоптер R-18 и живую силу украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщило Минобороны России.
"Операторы ударных FPV-дронов и коптеров с модулями сброса нанесли точные удары по живой силе противника в момент её ротации. В результате несколько боевиков ВСУ были ликвидированы… Расчёт FPV-дронов спецназа также таранным ударом уничтожил гексакоптер R-18, применявшийся украинскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
