Гана согласилась принимать депортируемых из США - РИА Новости, 11.09.2025
02:39 11.09.2025
Гана согласилась принимать депортируемых из США
Гана согласилась принимать депортируемых из США - РИА Новости, 11.09.2025
Гана согласилась принимать депортируемых из США
Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из западноафриканских стран, сообщил президент страны Джон Драмани Махама. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из западноафриканских стран, сообщил президент страны Джон Драмани Махама. "США предложили нам принимать граждан третьих государств, которых высылают из США. Мы договорились с ними о том, что граждане стран западной Африки могут быть приняты", - заявил президент журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс. Он добавил, что первые 14 мигрантов уже прибыли в Гану, в их числе несколько граждан Нигерии и один гражданин Гамбии. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Гана согласилась принимать депортируемых из США

Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из Африки

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из западноафриканских стран, сообщил президент страны Джон Драмани Махама.
"США предложили нам принимать граждан третьих государств, которых высылают из США. Мы договорились с ними о том, что граждане стран западной Африки могут быть приняты", - заявил президент журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
28 августа, 12:57
Он добавил, что первые 14 мигрантов уже прибыли в Гану, в их числе несколько граждан Нигерии и один гражданин Гамбии.
В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Панорама города Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами
1 сентября, 21:42
 
