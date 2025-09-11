https://ria.ru/20250911/gana-2041085655.html
Гана согласилась принимать депортируемых из США
2025-09-11
2025-09-11T02:39:00+03:00
2025-09-11T02:39:00+03:00
2025-09-11T02:39:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из западноафриканских стран, сообщил президент страны Джон Драмани Махама. "США предложили нам принимать граждан третьих государств, которых высылают из США. Мы договорились с ними о том, что граждане стран западной Африки могут быть приняты", - заявил президент журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс. Он добавил, что первые 14 мигрантов уже прибыли в Гану, в их числе несколько граждан Нигерии и один гражданин Гамбии. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
