https://ria.ru/20250911/gana-2041085655.html

Гана согласилась принимать депортируемых из США

Гана согласилась принимать депортируемых из США - РИА Новости, 11.09.2025

Гана согласилась принимать депортируемых из США

Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из западноафриканских стран, сообщил президент страны Джон Драмани Махама. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T02:39:00+03:00

2025-09-11T02:39:00+03:00

2025-09-11T02:39:00+03:00

в мире

гана

сша

африка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737673943_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_335fe33e5f776790e56dad3f87e33da3.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гана согласилась принимать депортируемых из США выходцев из западноафриканских стран, сообщил президент страны Джон Драмани Махама. "США предложили нам принимать граждан третьих государств, которых высылают из США. Мы договорились с ними о том, что граждане стран западной Африки могут быть приняты", - заявил президент журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс. Он добавил, что первые 14 мигрантов уже прибыли в Гану, в их числе несколько граждан Нигерии и один гражданин Гамбии. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html

https://ria.ru/20250901/ssha-2038952457.html

гана

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гана, сша, африка