Депутата от АдГ лишили парламентского иммунитета - РИА Новости, 11.09.2025
16:49 11.09.2025
Депутата от АдГ лишили парламентского иммунитета
Депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра лишен парламентского иммунитета, сообщается на сайте немецкого бундестага.
в мире
дрезден
германия
китай
европарламент
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра лишен парламентского иммунитета, сообщается на сайте немецкого бундестага. "В четверг, 11 сентября 2025 года, бундестаг единогласно принял без обсуждения рекомендацию комитета по контролю за выборами, вопросам иммунитета и регламенту по вопросам иммунитета. Таким образом, парламент санкционировал исполнение судебного постановления на обыск и изъятие имущества в отношении депутата от партии "Альтернатива для Германии" доктора Максимилиана Кра", - говорится в сообщении парламента ФРГ. Как сообщило издание Spiegel, лишение депутата от АдГ иммунитета связано с расследованием по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Предполагается, что Кра получал выплаты из китайских источников во время своей работы в Европейском парламенте с 2019 по 2025 год. В настоящий момент следователи проводят обыски в квартире и офисе в бундестаге Максимилиана Кра, отмечает издание. Прокуратура Дрездена подтвердила Spiegel, что обыски проводятся в офисах, жилых помещениях и коммерческих помещениях в Берлине, Дрездене и Брюсселе. Меры были приняты по распоряжению Высшего земельного суда Дрездена. В начале августа сообщалось, что судебный процесс в отношении бывшего сотрудника экс-депутата Европарламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра в связи с подозрением в шпионаже в пользу Китая начался в Высшем земельном суде Дрездена. Прокуратура ФРГ подозревает гражданина Германии Цзянь Го, который работал помощником политика от АдГ, в том, что он работал на разведку Китая.
в мире, дрезден, германия, китай, европарламент
В мире, Дрезден, Германия, Китай, Европарламент
Депутата от АдГ лишили парламентского иммунитета

Депутата от АдГ Кра лишили парламентского иммунитета

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра лишен парламентского иммунитета, сообщается на сайте немецкого бундестага.
"В четверг, 11 сентября 2025 года, бундестаг единогласно принял без обсуждения рекомендацию комитета по контролю за выборами, вопросам иммунитета и регламенту по вопросам иммунитета. Таким образом, парламент санкционировал исполнение судебного постановления на обыск и изъятие имущества в отношении депутата от партии "Альтернатива для Германии" доктора Максимилиана Кра", - говорится в сообщении парламента ФРГ.
Как сообщило издание Spiegel, лишение депутата от АдГ иммунитета связано с расследованием по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Предполагается, что Кра получал выплаты из китайских источников во время своей работы в Европейском парламенте с 2019 по 2025 год.
В настоящий момент следователи проводят обыски в квартире и офисе в бундестаге Максимилиана Кра, отмечает издание. Прокуратура Дрездена подтвердила Spiegel, что обыски проводятся в офисах, жилых помещениях и коммерческих помещениях в Берлине, Дрездене и Брюсселе. Меры были приняты по распоряжению Высшего земельного суда Дрездена.
В начале августа сообщалось, что судебный процесс в отношении бывшего сотрудника экс-депутата Европарламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра в связи с подозрением в шпионаже в пользу Китая начался в Высшем земельном суде Дрездена. Прокуратура ФРГ подозревает гражданина Германии Цзянь Го, который работал помощником политика от АдГ, в том, что он работал на разведку Китая.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса, заявила экс-депутат АдГ
6 сентября, 03:09
 
