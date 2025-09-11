https://ria.ru/20250911/frg-2041246063.html

Депутата от АдГ лишили парламентского иммунитета

Депутата от АдГ лишили парламентского иммунитета - РИА Новости, 11.09.2025

Депутата от АдГ лишили парламентского иммунитета

Депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра лишен парламентского иммунитета, сообщается на сайте немецкого бундестага. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:49:00+03:00

2025-09-11T16:49:00+03:00

2025-09-11T16:49:00+03:00

в мире

дрезден

германия

китай

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра лишен парламентского иммунитета, сообщается на сайте немецкого бундестага. "В четверг, 11 сентября 2025 года, бундестаг единогласно принял без обсуждения рекомендацию комитета по контролю за выборами, вопросам иммунитета и регламенту по вопросам иммунитета. Таким образом, парламент санкционировал исполнение судебного постановления на обыск и изъятие имущества в отношении депутата от партии "Альтернатива для Германии" доктора Максимилиана Кра", - говорится в сообщении парламента ФРГ. Как сообщило издание Spiegel, лишение депутата от АдГ иммунитета связано с расследованием по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Предполагается, что Кра получал выплаты из китайских источников во время своей работы в Европейском парламенте с 2019 по 2025 год. В настоящий момент следователи проводят обыски в квартире и офисе в бундестаге Максимилиана Кра, отмечает издание. Прокуратура Дрездена подтвердила Spiegel, что обыски проводятся в офисах, жилых помещениях и коммерческих помещениях в Берлине, Дрездене и Брюсселе. Меры были приняты по распоряжению Высшего земельного суда Дрездена. В начале августа сообщалось, что судебный процесс в отношении бывшего сотрудника экс-депутата Европарламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра в связи с подозрением в шпионаже в пользу Китая начался в Высшем земельном суде Дрездена. Прокуратура ФРГ подозревает гражданина Германии Цзянь Го, который работал помощником политика от АдГ, в том, что он работал на разведку Китая.

https://ria.ru/20250906/merts-2040126717.html

дрезден

германия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дрезден, германия, китай, европарламент