Петр Фрадков открыл в Курске современный спортивный кластер
11.09.2025
Петр Фрадков открыл в Курске современный спортивный кластер
Петр Фрадков открыл в Курске современный спортивный кластер

Глава ПСБ и ВФЛА Петр Фрадков открыл в Курске беговую трассу и воркаут-зону

© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБСпортивный парк в Курске
Спортивный парк в Курске - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБ
Спортивный парк в Курске
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ПСБ, глава Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский открыли в парке "Боева дача" в Курске беговую трассу и воркаут-зону, сообщает ПСБ.
Трехстороннее соглашение о строительстве спортивного кластера, подписанное в июне этого года между ПСБ, ВФЛА и правительством Курской области, включает в себя два этапа. Сооружение беговой трассы протяженностью 3,6 километра с освещением и воркаут-зоны с тренажерами, в том числе специализированными для детей и людей с ограниченными возможностями, завершено в рамках первого этапа.
В следующем году - на втором этапе строительства - в Курске будет возведен беговой центр с раздевалками, душевыми, зоной хранения, залом для растяжки.
"Этот проект, который реализуется ВФЛА при финансовой поддержке ПСБ, имеет большое стратегическое значение для Курской области. Он не только решает проблемы дефицита качественных спортивных площадок, но и формирует точку притяжения для молодежи и взрослых, способствуя популяризации массового спорта и активного образа жизни, делая спорт доступным для всех. Мы видим, с каким вниманием подходит руководство Курской области к спорту в целом и к легкой атлетике в частности", - приводятся в сообщении слова Фрадкова на открытии.
