Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск российского депутата Фетисова - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 11.09.2025 (обновлено: 07:53 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/fetisov-2041100779.html
СБУ объявила в розыск российского депутата Фетисова
СБУ объявила в розыск российского депутата Фетисова - РИА Новости, 11.09.2025
СБУ объявила в розыск российского депутата Фетисова
Двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов находится в розыске РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T07:51:00+03:00
2025-09-11T07:53:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вячеслав фетисов
дунья миятович
мария захарова
служба безопасности украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028543465_0:93:2861:1702_1920x0_80_0_0_7aa4da7fa2a11e3cb6c2363e48b4f9fd.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. Согласно опубликованным данным, Фетисов находится в розыске управления СБУ по Тернопольской области с марта 2022 года. С апреля 2021 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250908/timati-2040338889.html
https://ria.ru/20250701/mihalkov-2026435272.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028543465_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_89a83996e964cb366ed2f45dffba3310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав фетисов, дунья миятович, мария захарова, служба безопасности украины, госдума рф, обсе, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вячеслав Фетисов, Дунья Миятович, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, ОБСЕ, В мире
СБУ объявила в розыск российского депутата Фетисова

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел.
Согласно опубликованным данным, Фетисов находится в розыске управления СБУ по Тернопольской области с марта 2022 года. С апреля 2021 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
СБУ объявила Тимати в розыск
8 сентября, 04:35
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова
1 июля, 07:46
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ФетисовДунья МиятовичМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныГосдума РФОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала