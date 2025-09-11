СБУ объявила в розыск российского депутата Фетисова
СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел.
Согласно опубликованным данным, Фетисов находится в розыске управления СБУ по Тернопольской области с марта 2022 года. С апреля 2021 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
