ФБР назвала приблизительный возраст подозреваемого в убийстве Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Человека в "возрасте студента колледжа" подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка в Юте, сообщил представитель ФБР.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
"Это человек в возрасте студента колледжа", - заявил на брифинге представитель ФБР.
Средний возраст студентов в США 18-24 года. Подозреваемый мужского пола, сообщили на брифинге.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.