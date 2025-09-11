https://ria.ru/20250911/fas-2041242017.html
ФАС оштрафовала "МТС банк" за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала "МТС банк" за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала "МТС банк" за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей радиорекламы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей радиорекламы, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала "МТС банк" за распространение ненадлежащей рекламы. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей", - говорится в сообщении. "Радиореклама содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. Однако иные сведения об условиях акции и получения бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. По мнению службы, такие действия "МТС банка" могли ввести потребителей в заблуждение. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ.
