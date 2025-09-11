https://ria.ru/20250911/faktor-2041121670.html

Исследование показало, что раздражает работодателей

Частая смена работы молодыми соискателями стала для 79% HR-менеджеров одним из наиболее раздражающих факторов и поводом перестать рассматривать таких кандидатов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Частая смена работы молодыми соискателями стала для 79% HR-менеджеров одним из наиболее раздражающих факторов и поводом перестать рассматривать таких кандидатов на вакансию, рассказала РИА Новости руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. "Согласно опросу hh.ru, 79% HR-менеджеров называют частую смену рабочих мест одним из "красных флагов" молодых соискателей. Сразу две трети работодателей выделили это свойство личности как повод перестать дальше рассматривать кандидата на вакансию. Так, молодые сотрудники, особенно представители поколения Z, кажутся работодателям менее привязанными к месту работы, более требовательными и менее готовыми мириться с рутиной или некомфортными условиями. Часто они готовы уволиться даже в первый день, если работа не оправдывает их ожиданий", - рассказала Святицкая. По мнению председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) Михаила Киселева, при приеме на работу одними из важнейших составляющих становятся понимание корпоративной культуры будущего работодателя и формирование образа будущего молодого специалиста. "Именно это позволяет молодым людям соотнести свои внутренние ценности с ценностями компании. А если происходит несовпадение - молодежь начинает менять профессию, менять работодателя", - рассказал РИА Новости Киселев. При этом Святицкая считает, что объяснять частую смену молодежью работы исключительно личной безответственностью - ошибка. Она отметила, что молодые специалисты выросли в условиях цифровой трансформации, пандемии и изменения моделей занятости. "Они стали увереннее чувствовать себя на рынке труда благодаря востребованности своих навыков, особенно в технологических и цифровых отраслях. Кроме того, они чаще ценят баланс между работой и личной жизнью, психологический комфорт и возможность самореализации. Для них важно чувствовать свою значимость и видеть, что работодатель готов инвестировать в их развитие. Так, почти 60% опрошенных нами зумеров признались, что готовы постоянно обучаться новому ради работы, но хотели бы, чтобы работодатель брал на себя финансовые затраты на это", - подчеркнула руководитель молодежного направления hh.ru. Как отметила Святицкая, молодые специалисты часто сталкиваются с проблемами в начале карьеры, в частности с недостатком практических навыков, неумением вести переговоры, презентовать себя и адаптироваться в команде. Она обратила внимание, что такие качества могут восприниматься работодателями как недисциплинированность или недостаточная ответственность. При этом истинная причина заключается в необходимости дополнительного обучения и поддержки со стороны работодателя, считает Святицкая. В свою очередь, Киселев рассказал об опыте взаимодействия участников РСО с потенциальными работодателями. "Взаимодействие Российских студенческих отрядов с крупнейшими работодателями по всей стране доказывает, что ребята - выходцы из движения работают, входят в компанию абсолютно легко, спокойно и делают успешную карьеру уже на старте. Форма, которую предлагает РСО, когда ты в отряде и на раннем этапе обучения знакомишься с работодателем, позволяет сегодня молодым специалистам и составу студенческого отряда быть стабильными и надежными для работодателей по всей стране", - отметил председатель наблюдательного совета РСО. Святицкая также подчеркнула, что многие работодатели распознают в молодых соискателях сильные стороны, среди которых гибкость, быстрая обучаемость, свежий взгляд на процессы и готовность осваивать новые технологии. "Такие компании создают программы наставничества, предлагают гибкий график, развивают корпоративную культуру и социальную инфраструктуру, что помогает удерживать молодые таланты", - отметила она.

