ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку
16:19 11.09.2025 (обновлено: 16:21 11.09.2025)
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена. Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится вблизи среднесрочной цели в 2%. Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после июльского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
экономика, европейский центральный банк, европа
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.
ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена.
Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится вблизи среднесрочной цели в 2%.
Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после июльского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
