ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку

2025-09-11T16:19:00+03:00
2025-09-11T16:19:00+03:00
2025-09-11T16:21:00+03:00
экономика
европейский центральный банк
европа
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена. Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится вблизи среднесрочной цели в 2%. Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после июльского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
европа
