https://ria.ru/20250911/estonija-2041218609.html
Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту
Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 11.09.2025
Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту
Эстония присоединилась к Нью-Йоркской декларации по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и реализации концепции двух государств, сообщается... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:15:00+03:00
2025-09-11T15:15:00+03:00
2025-09-11T15:15:00+03:00
в мире
эстония
палестина
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эстония присоединилась к Нью-Йоркской декларации по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и реализации концепции двух государств, сообщается на сайте МИД страны. "Сегодня, 11 сентября, правительство одобряет присоединение Эстонии к Нью-Йоркской декларации, которая продвигает мирное решение палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении на сайте МИД. В заявлении на сайте МИД также приводятся слова главы ведомства Маргуса Цахкну. Он подчеркнул, что Эстония будет делать все возможное для реализации концепции существования двух государств. Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250911/ataka-2041128498.html
https://ria.ru/20250911/tramp-2041172346.html
эстония
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, палестина, россия, оон
В мире, Эстония, Палестина, Россия, ООН
Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту
Эстония присоединилась к Нью-Йоркской декларации по мирному урегулированию