Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту

Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 11.09.2025

Эстония присоединилась к декларации по палестино-израильскому конфликту

Эстония присоединилась к Нью-Йоркской декларации по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и реализации концепции двух государств, сообщается... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эстония присоединилась к Нью-Йоркской декларации по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и реализации концепции двух государств, сообщается на сайте МИД страны. "Сегодня, 11 сентября, правительство одобряет присоединение Эстонии к Нью-Йоркской декларации, которая продвигает мирное решение палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении на сайте МИД. В заявлении на сайте МИД также приводятся слова главы ведомства Маргуса Цахкну. Он подчеркнул, что Эстония будет делать все возможное для реализации концепции существования двух государств. Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

