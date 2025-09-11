Рейтинг@Mail.ru
Движение Трампа лишилось одного из самых ярких представителей, пишут СМИ
09:39 11.09.2025
Движение Трампа лишилось одного из самых ярких представителей, пишут СМИ
Движение Трампа лишилось одного из самых ярких представителей, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025
Движение Трампа лишилось одного из самых ярких представителей, пишут СМИ
Движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) лишилось одного из самых ярких и эффективных представителей после убийства... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) лишилось одного из самых ярких и эффективных представителей после убийства консервативного американского активиста Чарли Кирка, считает канадская газета Globe and Mail. "Его смерть... лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей", - говорится в публикации. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), покушение на американского политика чарли кирка
Движение Трампа лишилось одного из самых ярких представителей, пишут СМИ

Globe and Mail: движение MAGA после смерти Кирка лишилось яркого представителя

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) лишилось одного из самых ярких и эффективных представителей после убийства консервативного американского активиста Чарли Кирка, считает канадская газета Globe and Mail.
"Его смерть... лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей", - говорится в публикации.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
