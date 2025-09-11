https://ria.ru/20250911/dtp-2041222391.html

В Мурманской области произошло смертельное ДТП с фурой и "Газелью"

МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Фура и "Газель" столкнулись на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области, водитель большегруза получил травмы, второй водитель погиб, сообщили в региональной ГИБДД. По предварительной информации, в четверг утром в районе 1164 км автодороги Р-21 "Кола" в Кандалакшском районе водитель автомобиля GAZ Maxus ("Газель") по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAYUN. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Газели" погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель фуры с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

