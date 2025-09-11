Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области произошло смертельное ДТП с фурой и "Газелью"
15:30 11.09.2025
В Мурманской области произошло смертельное ДТП с фурой и "Газелью"
В Мурманской области произошло смертельное ДТП с фурой и "Газелью" - РИА Новости, 11.09.2025
В Мурманской области произошло смертельное ДТП с фурой и "Газелью"
Фура и "Газель" столкнулись на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области, водитель большегруза получил травмы, второй водитель погиб, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2025
происшествия
мурманская область
гибдд мвд рф
россия
дтп
МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Фура и "Газель" столкнулись на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области, водитель большегруза получил травмы, второй водитель погиб, сообщили в региональной ГИБДД. По предварительной информации, в четверг утром в районе 1164 км автодороги Р-21 "Кола" в Кандалакшском районе водитель автомобиля GAZ Maxus ("Газель") по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAYUN. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Газели" погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель фуры с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
мурманская область
россия
происшествия, мурманская область, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Мурманская область, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
© Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской областиПоследствия ДТП на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области. Кадр видео
Последствия ДТП на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области
МУРМАНСК, 11 сен – РИА Новости. Фура и "Газель" столкнулись на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области, водитель большегруза получил травмы, второй водитель погиб, сообщили в региональной ГИБДД.
По предварительной информации, в четверг утром в районе 1164 км автодороги Р-21 "Кола" в Кандалакшском районе водитель автомобиля GAZ Maxus ("Газель") по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAYUN.
© Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской областиПоследствия ДТП на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области. Кадр видео
Последствия ДТП на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области
Последствия ДТП на трассе в Кандалакшском районе Мурманской области. Кадр видео
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Газели" погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель фуры с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
ПроисшествияМурманская областьГИБДД МВД РФРоссияДТП
 
 
