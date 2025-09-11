https://ria.ru/20250911/dron-2041255227.html

Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ

Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025

Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ

Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T17:20:00+03:00

2025-09-11T17:20:00+03:00

2025-09-11T17:20:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

укроборонпром

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. "Показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров рассказал нам, что из-за огромного количества брака, почти половина его подразделения БПЛА сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, это связано с тем, что большое количество дронов на Украине производят почти в "гаражных" условиях, а также из-за использования бракованных деталей. Еще один немаловажный фактор – коррупция. "Центр этой коррупции – министерство обороны. За взятки через минобороны можно "пропихнуть" контракты с совершенно "левыми" производителями. Но это только одна коррупционная схема. Еще одна – кратное завышение стоимости дронов в сравнение с их себестоимостью. Также продвигается через откаты в минобороны. Кроме того, зачастую дроны поставляются в подразделения только на бумаге", - отмечает "Страна". В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.

https://ria.ru/20250911/kallas-2041144714.html

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041249533.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, укроборонпром, страна.ua