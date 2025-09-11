Рейтинг@Mail.ru
Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/dron-2041255227.html
Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ
Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025
Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ
Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:20:00+03:00
2025-09-11T17:20:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
укроборонпром
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. "Показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров рассказал нам, что из-за огромного количества брака, почти половина его подразделения БПЛА сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, это связано с тем, что большое количество дронов на Украине производят почти в "гаражных" условиях, а также из-за использования бракованных деталей. Еще один немаловажный фактор – коррупция. "Центр этой коррупции – министерство обороны. За взятки через минобороны можно "пропихнуть" контракты с совершенно "левыми" производителями. Но это только одна коррупционная схема. Еще одна – кратное завышение стоимости дронов в сравнение с их себестоимостью. Также продвигается через откаты в минобороны. Кроме того, зачастую дроны поставляются в подразделения только на бумаге", - отмечает "Страна". В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
https://ria.ru/20250911/kallas-2041144714.html
https://ria.ru/20250911/ukraina-2041249533.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, укроборонпром, страна.ua
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Укроборонпром, Страна.ua
Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ

Около 60% поставляемых ВСУ дронов оказываются бракованными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
"Показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров рассказал нам, что из-за огромного количества брака, почти половина его подразделения БПЛА сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
11:28
По информации издания, это связано с тем, что большое количество дронов на Украине производят почти в "гаражных" условиях, а также из-за использования бракованных деталей. Еще один немаловажный фактор – коррупция.
"Центр этой коррупции – министерство обороны. За взятки через минобороны можно "пропихнуть" контракты с совершенно "левыми" производителями. Но это только одна коррупционная схема. Еще одна – кратное завышение стоимости дронов в сравнение с их себестоимостью. Также продвигается через откаты в минобороны. Кроме того, зачастую дроны поставляются в подразделения только на бумаге", - отмечает "Страна".
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за плана Макрона
16:59
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныУкроборонпромСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала