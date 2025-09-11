Большая часть дронов, поставляемых ВСУ, оказываются бракованными, пишут СМИ
Около 60% поставляемых ВСУ дронов оказываются бракованными
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более половины дронов, которые поступают в ВСУ, оказываются бракованными, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
"Показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров рассказал нам, что из-за огромного количества брака, почти половина его подразделения БПЛА сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, это связано с тем, что большое количество дронов на Украине производят почти в "гаражных" условиях, а также из-за использования бракованных деталей. Еще один немаловажный фактор – коррупция.
"Центр этой коррупции – министерство обороны. За взятки через минобороны можно "пропихнуть" контракты с совершенно "левыми" производителями. Но это только одна коррупционная схема. Еще одна – кратное завышение стоимости дронов в сравнение с их себестоимостью. Также продвигается через откаты в минобороны. Кроме того, зачастую дроны поставляются в подразделения только на бумаге", - отмечает "Страна".
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.