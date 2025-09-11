Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение
12:19 11.09.2025
При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение
При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение
Медицинское учреждение, а также многоквартирный дом и торговые объекты получили повреждения в результате атаки украинских войск по Донецку, сообщил мэр города... РИА Новости, 11.09.2025
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Медицинское учреждение, а также многоквартирный дом и торговые объекты получили повреждения в результате атаки украинских войск по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в среду вечером нанесли удар по Киевскому району Донецка при помощи высокоточного дальнобойного вооружения. "Поздним вечером укрофашисты вновь нанесли удар по центру Донецка. В Киевском районе в результате обстрела повреждены торговые объекты и многоквартирный жилой дом по улице Артёма, а также республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - написал мэр в Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Медицинское учреждение, а также многоквартирный дом и торговые объекты получили повреждения в результате атаки украинских войск по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в среду вечером нанесли удар по Киевскому району Донецка при помощи высокоточного дальнобойного вооружения.
"Поздним вечером укрофашисты вновь нанесли удар по центру Донецка. В Киевском районе в результате обстрела повреждены торговые объекты и многоквартирный жилой дом по улице Артёма, а также республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - написал мэр в Telegram-канале.
Он отметил, что обошлось без пострадавших.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
