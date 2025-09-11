https://ria.ru/20250911/donetsk-2041160740.html

При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение

При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение - РИА Новости, 11.09.2025

При обстреле Донецка пострадало медицинское учреждение

Медицинское учреждение, а также многоквартирный дом и торговые объекты получили повреждения в результате атаки украинских войск по Донецку, сообщил мэр города... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:19:00+03:00

2025-09-11T12:19:00+03:00

2025-09-11T12:19:00+03:00

донецк

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Медицинское учреждение, а также многоквартирный дом и торговые объекты получили повреждения в результате атаки украинских войск по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в среду вечером нанесли удар по Киевскому району Донецка при помощи высокоточного дальнобойного вооружения. "Поздним вечером укрофашисты вновь нанесли удар по центру Донецка. В Киевском районе в результате обстрела повреждены торговые объекты и многоквартирный жилой дом по улице Артёма, а также республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - написал мэр в Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20250911/aleshki-2041112693.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия