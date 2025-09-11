https://ria.ru/20250911/donetsk-2041088188.html
Украинские войска обстреляли Донецк дальнобойным оружием
Украинские войска обстреляли Донецк дальнобойным оружием - РИА Новости, 11.09.2025
Украинские войска обстреляли Донецк дальнобойным оружием
Украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации...
2025-09-11T03:35:00+03:00
2025-09-11T03:35:00+03:00
2025-09-11T05:39:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.12 - город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение", - говорится в сообщении ведомства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
россия
донецк
