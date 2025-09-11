https://ria.ru/20250911/donetsk-2041088188.html

Украинские войска обстреляли Донецк дальнобойным оружием

Украинские войска обстреляли Донецк дальнобойным оружием - РИА Новости, 11.09.2025

Украинские войска обстреляли Донецк дальнобойным оружием

Украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T03:35:00+03:00

2025-09-11T03:35:00+03:00

2025-09-11T05:39:00+03:00

в мире

украина

россия

донецк

сергей лавров

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.12 - город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение", - говорится в сообщении ведомства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донецк, сергей лавров, сцкк, нато