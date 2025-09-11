Рейтинг@Mail.ru
09:52 11.09.2025
Белый дом обвинил Демократическую партию в поддержке преступности
Белый дом обвинил Демократическую партию в поддержке преступности
в мире
сша
северная каролина
чикаго
дональд трамп
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности в стране на фоне убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина и преступлений, совершенных за последнее время. На картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду расположена надпись с обвинением демократов на фоне заголовков газет. Один из них посвящен трагедии в Северной Каролине, согласно ему, убийство "подчеркивает трудности демократов при обсуждении преступности". Другие заголовки также посвящены проблемам с преступностью, например, нескольким случаям стрельбы в Чикаго на прошлой неделе, в результате которых шесть человек погибли. "Демократы за преступность", - говорится на картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
сша
северная каролина
чикаго
в мире, сша, северная каролина, чикаго, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Чикаго, Дональд Трамп
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
В США заговорили о гражданской войне после выборов президента
24 октября 2024, 10:54
 
