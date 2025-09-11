Власти ДНР надеются на улучшение ситуации в угольной промышленности
Чертков заявил, что рассрочка по налогам поможет угольной отрасли в ДНР
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкДобыча и отгрузка угля на шахте имени С.М. Кирова государственного предприятия "Макеевуголь"
Добыча и отгрузка угля на шахте имени С.М. Кирова государственного предприятия "Макеевуголь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Введение разовых платежей за пользование недрами и предоставление рассрочки по налогам до конца года со стороны правительства РФ может способствовать улучшению ситуации в угольной промышленности ДНР, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
"Правительство Российской Федерации и председатель идут навстречу. Допустим, по многим предприятиям были разовые платежи за недра и сделали рассрочку по налогам до конца года. Я думаю, это тоже пойдёт на пользу нашему бизнесу", - заявил Чертков.
По его словам, пласты на донецких шахтах небольшие — 0,7–0,9 метров, поэтому добыча угля чрезвычайно затруднена и шахтёры работают в очень тяжёлых условиях.
В ДНР действует государственное предприятие "Главное управление реструктуризации шахт", в ведении которого находится около 70 шахт: часть из них подлежит ликвидации, другие переводятся в режим консервации для сохранения и поиска инвестора. Уголь из ДНР поступает на две ТЭС — Старобешевскую и Зуевскую, которые обеспечивают энергоснабжение всего региона.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой
9 сентября, 06:39