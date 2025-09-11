https://ria.ru/20250911/dnr-2041092763.html

Власти ДНР надеются на улучшение ситуации в угольной промышленности

Власти ДНР надеются на улучшение ситуации в угольной промышленности

Введение разовых платежей за пользование недрами и предоставление рассрочки по налогам до конца года со стороны правительства РФ может способствовать улучшению...

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Введение разовых платежей за пользование недрами и предоставление рассрочки по налогам до конца года со стороны правительства РФ может способствовать улучшению ситуации в угольной промышленности ДНР, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков. "Правительство Российской Федерации и председатель идут навстречу. Допустим, по многим предприятиям были разовые платежи за недра и сделали рассрочку по налогам до конца года. Я думаю, это тоже пойдёт на пользу нашему бизнесу", - заявил Чертков. По его словам, пласты на донецких шахтах небольшие — 0,7–0,9 метров, поэтому добыча угля чрезвычайно затруднена и шахтёры работают в очень тяжёлых условиях. В ДНР действует государственное предприятие "Главное управление реструктуризации шахт", в ведении которого находится около 70 шахт: часть из них подлежит ликвидации, другие переводятся в режим консервации для сохранения и поиска инвестора. Уголь из ДНР поступает на две ТЭС — Старобешевскую и Зуевскую, которые обеспечивают энергоснабжение всего региона. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

