Рейтинг@Mail.ru
СМИ: дипломаты в США боятся, что их слова не понравятся Белому дому - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 11.09.2025 (обновлено: 15:12 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/diplomaty-2041211809.html
СМИ: дипломаты в США боятся, что их слова не понравятся Белому дому
СМИ: дипломаты в США боятся, что их слова не понравятся Белому дому - РИА Новости, 11.09.2025
СМИ: дипломаты в США боятся, что их слова не понравятся Белому дому
Дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками предоставления искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации президента США Дональда РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:57:00+03:00
2025-09-11T15:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками предоставления искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации президента США Дональда Трампа, так как могут навлечь на себя неблагоприятные последствия, если их заявления не понравятся руководству, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA). Согласно документу, бывают случаи, когда дипломатов за рубежом отзывают из командировок "после предоставления менее чем положительного анализа или непрошеных рекомендаций руководству". "Мы работаем на неизведанной территории. Обстановка, окружающая дипломатическую службу сегодня, не похожа ни что из того, что мы видели... Даже сделанное незаметно, любое заявление, устное или письменное, может быть политизировано и использовано против вас... Это реальность с которой мы сталкиваемся", - цитирует телеканал текст письма дипломатам от 28 августа. Председатель ассоциации Джон Динкельман заявил телеканалу, что в дипломатическом корпусе США в настоящее время "наблюдается страх". Нынешние и бывшие чиновники, а также отметили, что все президенты США ценили лояльность, но что команда Трампа добиваются политической верности беспрецедентным образом, чтобы те поддерживали повестку администрации, указывает телеканал. Динкельман рассказал, что получает сообщения "буквально со всего мира" от людей, которые "не спешат высказывать свои хорошо подготовленные и опытные мнения" или предлагать альтернативный курс действий. Представитель госдепартамента США Томми Пиггот заявил телеканалу, что госсекретарь Марко Рубио "ценит искренние идеи патриотично настроенных американцев, которые решили служить своей стране". Он добавил, что ведомство не потерпит использование людьми своего положения "для активного подрыва целей законно избранного президента". Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что со стороны невыборных должностных лиц во всей администрации "уместно и ожидаемо обеспечить соответствие всех действий программе президента Трампа "Америка прежде всего".
https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html
https://ria.ru/20250525/tramp-2018990337.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, NBC
СМИ: дипломаты в США боятся, что их слова не понравятся Белому дому

NBC: дипломаты в США боятся, что их заявления не понравятся администрации Трампа

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками предоставления искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации президента США Дональда Трампа, так как могут навлечь на себя неблагоприятные последствия, если их заявления не понравятся руководству, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA).
Согласно документу, бывают случаи, когда дипломатов за рубежом отзывают из командировок "после предоставления менее чем положительного анализа или непрошеных рекомендаций руководству".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Триумф Донни. Зеленскому поручили испортить праздник Трампу
2 июля, 08:00
"Мы работаем на неизведанной территории. Обстановка, окружающая дипломатическую службу сегодня, не похожа ни что из того, что мы видели... Даже сделанное незаметно, любое заявление, устное или письменное, может быть политизировано и использовано против вас... Это реальность с которой мы сталкиваемся", - цитирует телеканал текст письма дипломатам от 28 августа.
Председатель ассоциации Джон Динкельман заявил телеканалу, что в дипломатическом корпусе США в настоящее время "наблюдается страх". Нынешние и бывшие чиновники, а также отметили, что все президенты США ценили лояльность, но что команда Трампа добиваются политической верности беспрецедентным образом, чтобы те поддерживали повестку администрации, указывает телеканал.
Динкельман рассказал, что получает сообщения "буквально со всего мира" от людей, которые "не спешат высказывать свои хорошо подготовленные и опытные мнения" или предлагать альтернативный курс действий.
Представитель госдепартамента США Томми Пиггот заявил телеканалу, что госсекретарь Марко Рубио "ценит искренние идеи патриотично настроенных американцев, которые решили служить своей стране". Он добавил, что ведомство не потерпит использование людьми своего положения "для активного подрыва целей законно избранного президента". Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что со стороны невыборных должностных лиц во всей администрации "уместно и ожидаемо обеспечить соответствие всех действий программе президента Трампа "Америка прежде всего".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Сторонники Трампа заполоняют госдеп, пишут СМИ
25 мая, 17:15
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала