СМИ: дипломаты в США боятся, что их слова не понравятся Белому дому

Дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками предоставления искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации президента США Дональда РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками предоставления искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации президента США Дональда Трампа, так как могут навлечь на себя неблагоприятные последствия, если их заявления не понравятся руководству, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA). Согласно документу, бывают случаи, когда дипломатов за рубежом отзывают из командировок "после предоставления менее чем положительного анализа или непрошеных рекомендаций руководству". "Мы работаем на неизведанной территории. Обстановка, окружающая дипломатическую службу сегодня, не похожа ни что из того, что мы видели... Даже сделанное незаметно, любое заявление, устное или письменное, может быть политизировано и использовано против вас... Это реальность с которой мы сталкиваемся", - цитирует телеканал текст письма дипломатам от 28 августа. Председатель ассоциации Джон Динкельман заявил телеканалу, что в дипломатическом корпусе США в настоящее время "наблюдается страх". Нынешние и бывшие чиновники, а также отметили, что все президенты США ценили лояльность, но что команда Трампа добиваются политической верности беспрецедентным образом, чтобы те поддерживали повестку администрации, указывает телеканал. Динкельман рассказал, что получает сообщения "буквально со всего мира" от людей, которые "не спешат высказывать свои хорошо подготовленные и опытные мнения" или предлагать альтернативный курс действий. Представитель госдепартамента США Томми Пиггот заявил телеканалу, что госсекретарь Марко Рубио "ценит искренние идеи патриотично настроенных американцев, которые решили служить своей стране". Он добавил, что ведомство не потерпит использование людьми своего положения "для активного подрыва целей законно избранного президента". Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что со стороны невыборных должностных лиц во всей администрации "уместно и ожидаемо обеспечить соответствие всех действий программе президента Трампа "Америка прежде всего".

