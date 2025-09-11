https://ria.ru/20250911/delo-2041217106.html

Дело уральского серийного убийцы Паука прекратили

Дело уральского серийного убийцы Паука прекратили - РИА Новости, 11.09.2025

Дело уральского серийного убийцы Паука прекратили

Уголовное дело серийного убийцы из 90-х Сергея Паукова, осужденного за гибель 12 жертв и в деле которого накануне появился новый эпизод с убийством пожилой... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:13:00+03:00

2025-09-11T15:13:00+03:00

2025-09-11T15:13:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Уголовное дело серийного убийцы из 90-х Сергея Паукова, осужденного за гибель 12 жертв и в деле которого накануне появился новый эпизод с убийством пожилой женщины в Свердловской области, прекратили по истечению сроков давности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Управление СК РФ и прокуратура региона 1 сентября информировали, что новый эпизод появился в уголовном деле серийного убийцы, уже осужденного за гибель 12 жертв в шести регионах России, а его дело направили в городской суд Богдановича с пометкой о применении принудительного лечения. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что речь идет о Сергее Паукове, более известном под прозвищем Паук. По версии следствия, мужчина, страдающий психическим заболеванием, совершал особо тяжкие преступления на территории разных регионов страны в 1998-1999 годах. На его счету 13 убийств с разбоем в Орловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Красноярском крае, а одно из них совершено в Богдановичском районе Свердловской области. "Вскрытый" эпизод в деле Паука был связан с убийством ранее незнакомой ему 64-летней женщины 27 лет назад. В июле 1998 года он проник к пенсионерке в дом, взял нож и нанес ей не менее семи ударов в шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте, а фигурант после случившегося похитил ее имущество. На месте преступления Паук оставил отпечатки пальцев, принадлежность которых впоследствии удалось установить. По сведениям правоохранителей и свердловского суда, Рязанский областной суд в 2001 году признал фигуранта невменяемым и направил на принудительное лечение. В пресс-службе судов региона уточняют, что жертвами Паукова чаще были пожилые женщины или же мужчины в состоянии опьянения. Вину в последнем убийстве он признал и пояснил, что сделал это ради хищения имущества. Согласно заключению экспертов, в момент преступления Паук страдал бредовым расстройством. По данным инстанции, в сентябре его адвокат подал в суд ходатайство о прекращении дела об убийстве уральской пенсионерки в связи с истечением сроков давности. "Богдановичский городской суд прекратил производство по уголовному делу за истечением сроков давности привлечения к ответственности… С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование", – говорится в сообщении. При этом, несмотря на прекращение дела, подчеркивают в пресс-службе, вопрос о продолжении лечения мужчины в стационаре будет решаться врачебной комиссией и судом. "Решение о его возможном освобождении будет приниматься исходя исключительно из его психического состояния и степени опасности для общества", – заключили в пресс-службе судов.

https://ria.ru/20250806/chikatilo-2033768591.html

https://ria.ru/20250725/srok-2031473725.html

https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство