Дело уральского серийного убийцы Паука прекратили

15:13 11.09.2025
происшествия
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
свердловская область
россия
происшествия, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Уголовное дело серийного убийцы из 90-х Сергея Паукова, осужденного за гибель 12 жертв и в деле которого накануне появился новый эпизод с убийством пожилой женщины в Свердловской области, прекратили по истечению сроков давности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Управление СК РФ и прокуратура региона 1 сентября информировали, что новый эпизод появился в уголовном деле серийного убийцы, уже осужденного за гибель 12 жертв в шести регионах России, а его дело направили в городской суд Богдановича с пометкой о применении принудительного лечения. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что речь идет о Сергее Паукове, более известном под прозвищем Паук.
По версии следствия, мужчина, страдающий психическим заболеванием, совершал особо тяжкие преступления на территории разных регионов страны в 1998-1999 годах. На его счету 13 убийств с разбоем в Орловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Красноярском крае, а одно из них совершено в Богдановичском районе Свердловской области.
"Вскрытый" эпизод в деле Паука был связан с убийством ранее незнакомой ему 64-летней женщины 27 лет назад. В июле 1998 года он проник к пенсионерке в дом, взял нож и нанес ей не менее семи ударов в шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте, а фигурант после случившегося похитил ее имущество. На месте преступления Паук оставил отпечатки пальцев, принадлежность которых впоследствии удалось установить.
По сведениям правоохранителей и свердловского суда, Рязанский областной суд в 2001 году признал фигуранта невменяемым и направил на принудительное лечение. В пресс-службе судов региона уточняют, что жертвами Паукова чаще были пожилые женщины или же мужчины в состоянии опьянения. Вину в последнем убийстве он признал и пояснил, что сделал это ради хищения имущества. Согласно заключению экспертов, в момент преступления Паук страдал бредовым расстройством.
По данным инстанции, в сентябре его адвокат подал в суд ходатайство о прекращении дела об убийстве уральской пенсионерки в связи с истечением сроков давности. "Богдановичский городской суд прекратил производство по уголовному делу за истечением сроков давности привлечения к ответственности… С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование", – говорится в сообщении.
При этом, несмотря на прекращение дела, подчеркивают в пресс-службе, вопрос о продолжении лечения мужчины в стационаре будет решаться врачебной комиссией и судом. "Решение о его возможном освобождении будет приниматься исходя исключительно из его психического состояния и степени опасности для общества", – заключили в пресс-службе судов.
