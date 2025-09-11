Рейтинг@Mail.ru
В Венгрию прибыла украинская делегация - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 11.09.2025 (обновлено: 13:00 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/delegatsiya-2041160935.html
В Венгрию прибыла украинская делегация
В Венгрию прибыла украинская делегация - РИА Новости, 11.09.2025
В Венгрию прибыла украинская делегация
Украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой прибыла в Будапешт, ожидаются "жесткие"... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:19:00+03:00
2025-09-11T13:00:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
тарас качка
андрей сибига
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой прибыла в Будапешт, ожидаются "жесткие" переговоры на фоне ухудшения двусторонних отношений, ответственность за которое полностью несет Киев, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Украинская переговорная делегация прибыла в Будапешт", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. На опубликованных им кадрах видно, что возглавляет делегацию Качка, в начале недели Сийярто сообщал, что ожидается визит главы украинского МИД Андрея Сибиги.Глава венгерского МИД подчеркнул, что отношения Будапешта и Киева "не в лучшем состоянии, это видно всем", ответственность за ухудшение отношений лежит исключительно на Украине, поскольку венгры не отнимали у проживающего украинского меньшинства право на использование родного языка, не ставят под угрозу безопасность украинского энергоснабжения и не втягивают Украину в конфликт против ее воли."Я ожидаю жестких переговоров, мы заинтересованы в хороших отношениях, но не поступимся венгерскими национальными интересами", - отметил Сийярто.По его словам, улучшение двусторонних отношений возможно, это исключительно вопрос воли со стороны Украины."Необходимо четко понимать, что без Венгрии Украина не может быть членом ЕС. И венгерский народ решил, что не хочет видеть Украину в ЕС. Стратегический альянс, стратегическое партнёрство между ЕС и Украиной - вот реальный сценарий", - добавил он.За последний месяц между Украиной и Венгрией несколько раз происходила дипломатическая перепалка в связи с ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть. Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.* запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250911/kallas-2041144714.html
https://ria.ru/20250911/putin-2041105050.html
венгрия
будапешт
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, тарас качка, андрей сибига, вооруженные силы украины, facebook, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Тарас Качка, Андрей Сибига, Вооруженные силы Украины, Facebook, Евросоюз
В Венгрию прибыла украинская делегация

Сийярто предположил, что переговоры с Украиной в Будапеште будут жесткими

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой прибыла в Будапешт, ожидаются "жесткие" переговоры на фоне ухудшения двусторонних отношений, ответственность за которое полностью несет Киев, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украинская переговорная делегация прибыла в Будапешт", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. На опубликованных им кадрах видно, что возглавляет делегацию Качка, в начале недели Сийярто сообщал, что ожидается визит главы украинского МИД Андрея Сибиги.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
11:28
Глава венгерского МИД подчеркнул, что отношения Будапешта и Киева "не в лучшем состоянии, это видно всем", ответственность за ухудшение отношений лежит исключительно на Украине, поскольку венгры не отнимали у проживающего украинского меньшинства право на использование родного языка, не ставят под угрозу безопасность украинского энергоснабжения и не втягивают Украину в конфликт против ее воли.
"Я ожидаю жестких переговоров, мы заинтересованы в хороших отношениях, но не поступимся венгерскими национальными интересами", - отметил Сийярто.
По его словам, улучшение двусторонних отношений возможно, это исключительно вопрос воли со стороны Украины.
"Необходимо четко понимать, что без Венгрии Украина не может быть членом ЕС. И венгерский народ решил, что не хочет видеть Украину в ЕС. Стратегический альянс, стратегическое партнёрство между ЕС и Украиной - вот реальный сценарий", - добавил он.
За последний месяц между Украиной и Венгрией несколько раз происходила дипломатическая перепалка в связи с ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть. Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Президент России Владимир Путин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине и Зеленском
08:38
 
В миреВенгрияБудапештУкраинаПетер СийяртоТарас КачкаАндрей СибигаВооруженные силы УкраиныFacebookЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала