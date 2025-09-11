В Венгрию прибыла украинская делегация
Сийярто предположил, что переговоры с Украиной в Будапеште будут жесткими
Здание парламента Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой прибыла в Будапешт, ожидаются "жесткие" переговоры на фоне ухудшения двусторонних отношений, ответственность за которое полностью несет Киев, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украинская переговорная делегация прибыла в Будапешт", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. На опубликованных им кадрах видно, что возглавляет делегацию Качка, в начале недели Сийярто сообщал, что ожидается визит главы украинского МИД Андрея Сибиги.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что отношения Будапешта и Киева "не в лучшем состоянии, это видно всем", ответственность за ухудшение отношений лежит исключительно на Украине, поскольку венгры не отнимали у проживающего украинского меньшинства право на использование родного языка, не ставят под угрозу безопасность украинского энергоснабжения и не втягивают Украину в конфликт против ее воли.
"Я ожидаю жестких переговоров, мы заинтересованы в хороших отношениях, но не поступимся венгерскими национальными интересами", - отметил Сийярто.
По его словам, улучшение двусторонних отношений возможно, это исключительно вопрос воли со стороны Украины.
За последний месяц между Украиной и Венгрией несколько раз происходила дипломатическая перепалка в связи с ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть. Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.
