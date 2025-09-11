Рейтинг@Mail.ru
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 11.09.2025 (обновлено: 22:19 11.09.2025)
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города - РИА Новости, 11.09.2025
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 11.09.2025
ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", — рассказал он.Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте."Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.
Теракт в преддверии Дня города предотвратили в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. При осмотре выявлено, что СВУ неизвлекаемое, поэтому было принято решение уничтожить накладным зарядом на месте. "Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", - заявил собеседник агентства.
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", — рассказал он.
Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте.
"Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.
День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.
