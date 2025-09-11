https://ria.ru/20250911/chp-2041316353.html

В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города

ЛУГАНСК, 11 сен — РИА Новости. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", — рассказал он.Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте."Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.

