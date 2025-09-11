https://ria.ru/20250911/chislo-2041107082.html
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек - РИА Новости, 11.09.2025
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек
Число пострадавших в результате взрыва автоцистерны с газом на востоке столицы Мексики Мехико достигло 90, четыре человека погибли, заявила глава правительства... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва автоцистерны с газом на востоке столицы Мексики Мехико достигло 90, четыре человека погибли, заявила глава правительства Мехико Клара Бругада. Ранее Бругада сообщала, что автоцистерна с газом взорвалась в районе Истапалапа на востоке Мехико в среду. В результате 57 человек пострадали, 19 из них были в тяжелом состоянии. "По поводу происшествия в Истапалапе информирую о том, что... четыре человека погибли... 90 пострадали", - говорится в публикации Бругады в соцсети X. В сообщении также говорится, что десять пострадавших, госпитализированных ранее, уже выписали из больницы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования в соцсети X родственникам погибших и пострадавших в результате происшествия.
