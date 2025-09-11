Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек - РИА Новости, 11.09.2025
08:58 11.09.2025 (обновлено: 09:03 11.09.2025)
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек - РИА Новости, 11.09.2025
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек
Число пострадавших в результате взрыва автоцистерны с газом на востоке столицы Мексики Мехико достигло 90, четыре человека погибли, заявила глава правительства... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
мехико (штат)
мексика
истапалапа
клаудия шейнбаум
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва автоцистерны с газом на востоке столицы Мексики Мехико достигло 90, четыре человека погибли, заявила глава правительства Мехико Клара Бругада. Ранее Бругада сообщала, что автоцистерна с газом взорвалась в районе Истапалапа на востоке Мехико в среду. В результате 57 человек пострадали, 19 из них были в тяжелом состоянии. "По поводу происшествия в Истапалапе информирую о том, что... четыре человека погибли... 90 пострадали", - говорится в публикации Бругады в соцсети X. В сообщении также говорится, что десять пострадавших, госпитализированных ранее, уже выписали из больницы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования в соцсети X родственникам погибших и пострадавших в результате происшествия.
Автоцистерна с газом взорвалась на востоке Мехико
Автоцистерна с газом взорвалась в районе Истапалапа на востоке Мехико, пострадали 57 человек, сообщила глава правительства столицы Клара Бругада. В соцсетях расходятся кадры инцидента.
в мире, мехико (штат), мексика, истапалапа, клаудия шейнбаум
В мире, Мехико (штат), Мексика, Истапалапа, Клаудия Шейнбаум
Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек

При взрыве автоцистерны в Мехико погибли четыре человека, пострадали 90

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва автоцистерны с газом на востоке столицы Мексики Мехико достигло 90, четыре человека погибли, заявила глава правительства Мехико Клара Бругада.
Ранее Бругада сообщала, что автоцистерна с газом взорвалась в районе Истапалапа на востоке Мехико в среду. В результате 57 человек пострадали, 19 из них были в тяжелом состоянии.
"По поводу происшествия в Истапалапе информирую о том, что... четыре человека погибли... 90 пострадали", - говорится в публикации Бругады в соцсети X.
В сообщении также говорится, что десять пострадавших, госпитализированных ранее, уже выписали из больницы.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования в соцсети X родственникам погибших и пострадавших в результате происшествия.
