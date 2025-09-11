Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 11.09.2025 (обновлено: 11:43 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/chernyshenko-2041148876.html
Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной
Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной - РИА Новости, 11.09.2025
Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:42:00+03:00
2025-09-11T11:43:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037739136_0:39:3197:1837_1920x0_80_0_0_367d6851345ed70aaa85a6a9b2edc53c.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной. "Сейчас, честно вам скажу, какое-то невероятное количество возможностей, поэтому самый главный вызов, с которым можно столкнуться и которым вы можете себе, не дай бог, навредить - это инфантилизм", - сказал зампред правительства в ходе мероприятия "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия". Чернышенко добавил, что необходимо пробовать себя в различных сферах. "Вы никогда не знаете на самом деле, какие у вас сокрыты возможности и какие у вас есть предрасположенности", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20250522/rossijane-2018457020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037739136_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_b57f7d51020df0667dc4a7124d230540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной

Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной для самореализации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной.
"Сейчас, честно вам скажу, какое-то невероятное количество возможностей, поэтому самый главный вызов, с которым можно столкнуться и которым вы можете себе, не дай бог, навредить - это инфантилизм", - сказал зампред правительства в ходе мероприятия "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия".
Чернышенко добавил, что необходимо пробовать себя в различных сферах.
"Вы никогда не знаете на самом деле, какие у вас сокрыты возможности и какие у вас есть предрасположенности", - заключил вице-премьер.
Прохожие на Большом каменном мосту в Москве. На втором плане: Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации
22 мая, 13:54
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала