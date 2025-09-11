https://ria.ru/20250911/chernyshenko-2041148876.html

Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной

Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной - РИА Новости, 11.09.2025

Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:42:00+03:00

2025-09-11T11:42:00+03:00

2025-09-11T11:43:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037739136_0:39:3197:1837_1920x0_80_0_0_367d6851345ed70aaa85a6a9b2edc53c.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной. "Сейчас, честно вам скажу, какое-то невероятное количество возможностей, поэтому самый главный вызов, с которым можно столкнуться и которым вы можете себе, не дай бог, навредить - это инфантилизм", - сказал зампред правительства в ходе мероприятия "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия". Чернышенко добавил, что необходимо пробовать себя в различных сферах. "Вы никогда не знаете на самом деле, какие у вас сокрыты возможности и какие у вас есть предрасположенности", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20250522/rossijane-2018457020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий чернышенко