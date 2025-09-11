Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной

https://ria.ru/20250911/chernyshenko-2041148876.html
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной. "Сейчас, честно вам скажу, какое-то невероятное количество возможностей, поэтому самый главный вызов, с которым можно столкнуться и которым вы можете себе, не дай бог, навредить - это инфантилизм", - сказал зампред правительства в ходе мероприятия "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия". Чернышенко добавил, что необходимо пробовать себя в различных сферах. "Вы никогда не знаете на самом деле, какие у вас сокрыты возможности и какие у вас есть предрасположенности", - заключил вице-премьер.
