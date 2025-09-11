Рейтинг@Mail.ru
Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде
18:24 11.09.2025 (обновлено: 20:33 11.09.2025)
Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде
Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.09.2025
Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде
Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде, соревнования будут посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий... РИА Новости, 11.09.2025
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
технологии
великий новгород
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде, соревнования будут посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "С 17 по 21 сентября 2025 года в Великом Новгороде будет проходить финал чемпионата высоких технологий. В этом году соревнования посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году участие в региональном этапе чемпионата приняли более 2,3 тысячи человек из 52 регионов России. "В финал вышли 144 лучших из лучших – студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники. Ожидаем, что всего в мероприятиях финала чемпионата примут участие 15 тысяч человек", - добавил зампред правительства. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что система СПО динамично развивается, чтобы соответствовать самым актуальным запросам экономики страны. "Важно, что благодаря таким проектам, как чемпионат высоких технологий, мы можем работать на опережение: оперативно обновлять образовательные стандарты и программы, чтобы подготовка в колледжах и техникумах соответствовала духу времени и шла в ногу с современными технологиями", - заключил министр. Чемпионат высоких технологий – один из самых ярких проектов системы среднего профессионального образования, отметил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников."Как федеральный оператор Чемпионатного движения, мы видим свою ключевую задачу в обеспечении опережающего развития проекта, расширении партнерского взаимодействия с ведущими российскими компаниями, формировании перечня инновационных компетенций, отвечающих запросам экономики страны", – прокомментировал он.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
россия
великий новгород
Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде

В Великом Новгороде состоится финал чемпионата высоких технологий

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияЧемпионат высоких технологий
Чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Чемпионат высоких технологий
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде, соревнования будут посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"С 17 по 21 сентября 2025 года в Великом Новгороде будет проходить финал чемпионата высоких технологий. В этом году соревнования посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году участие в региональном этапе чемпионата приняли более 2,3 тысячи человек из 52 регионов России.
"В финал вышли 144 лучших из лучших – студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники. Ожидаем, что всего в мероприятиях финала чемпионата примут участие 15 тысяч человек", - добавил зампред правительства.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что система СПО динамично развивается, чтобы соответствовать самым актуальным запросам экономики страны.
"Важно, что благодаря таким проектам, как чемпионат высоких технологий, мы можем работать на опережение: оперативно обновлять образовательные стандарты и программы, чтобы подготовка в колледжах и техникумах соответствовала духу времени и шла в ногу с современными технологиями", - заключил министр.
Чемпионат высоких технологий – один из самых ярких проектов системы среднего профессионального образования, отметил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.
"Как федеральный оператор Чемпионатного движения, мы видим свою ключевую задачу в обеспечении опережающего развития проекта, расширении партнерского взаимодействия с ведущими российскими компаниями, формировании перечня инновационных компетенций, отвечающих запросам экономики страны", – прокомментировал он.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
