Суд в Стамбуле постановил конфисковать активы компаний холдинга Can
Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг РИА Новости, 11.09.2025
СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг гостелеканал TRT Haber.Уточняется, что прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование в отношении руководства холдинга по подозрению в "создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств"."Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Habertürk и Show TV", - говорится в сообщении телеканала.Холдинг был основан в 1972 году, ему принадлежат предприятия по переработке газа, колледж, телеканалы, помимо этого, компании холдинга оказывают услуги в туризме и здравоохранении.
