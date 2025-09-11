Писателя Быкова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
15:55 11.09.2025 (обновлено: 17:15 11.09.2025)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков*, обвиняемый в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, внесен перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмонторига."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Быков* Дмитрий Львович, 20.12.1967 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Поводом для возбуждения дела стал видеоролик на хостинге YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан с селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.Писатель заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Быков* объявлен в международный розыск.Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.* Признан иноагентом в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
Писатель Дмитрий Быков у здания ОМВД по району Раменки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков*, обвиняемый в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, внесен перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмонторига.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Быков* Дмитрий Львович, 20.12.1967 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.
В отношении Быкова* возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Поводом для возбуждения дела стал видеоролик на хостинге YouTube, в котором он сообщил несоответствующие действительности сведения об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных граждан с селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писателя неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, в результате чего его привлекли к уголовной ответственности.
Писатель заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Быков* объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.
* Признан иноагентом в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
