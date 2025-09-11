https://ria.ru/20250911/buryatiya-2041228792.html

В Бурятии начали проверку после стрельбы в Улан-Удэ

В Бурятии начали проверку после стрельбы в Улан-Удэ - РИА Новости, 11.09.2025

В Бурятии начали проверку после стрельбы в Улан-Удэ

Полиция проводит проверку по двум фактам стрельбы в разных частях столицы Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:52:00+03:00

2025-09-11T15:52:00+03:00

2025-09-11T15:52:00+03:00

происшествия

республика бурятия

улан-удэ

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку по двум фактам стрельбы в разных частях столицы Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. По данным пресс-службы ведомства, первый инцидент произошел на улице Корабельная: два молодых человека поссорились, все переросло в потасовку, один произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия в другого. Второй инцидент произошел в 142-м квартале: молодой человек несколько раз выстрелил в сторону мужчины и женщины, предположительно, из пневматического пистолета, после чего скрылся в неизвестном направлении. "По обоим фактам сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Органы дознания оценивают степень нанесённого ущерба и выясняют причины конфликта. По результатам проведенной проверка будет дана правовая оценка", - рассказали агентству в пресс-службе. Ранее СУСК РФ по Бурятии сообщало, что вечером в среду на улице Микояна в Улан-Удэ незнакомый выстрелил из пневматического оружия в 13-летнюю девочку. Стрелявшего ищут, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250829/mahachkala-2038219769.html

https://ria.ru/20250904/uchastnik-2039629332.html

республика бурятия

улан-удэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия, улан-удэ, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)