11.09.2025
15:52 11.09.2025
В Бурятии начали проверку после стрельбы в Улан-Удэ
Полиция проводит проверку по двум фактам стрельбы в разных частях столицы Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку по двум фактам стрельбы в разных частях столицы Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. По данным пресс-службы ведомства, первый инцидент произошел на улице Корабельная: два молодых человека поссорились, все переросло в потасовку, один произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия в другого. Второй инцидент произошел в 142-м квартале: молодой человек несколько раз выстрелил в сторону мужчины и женщины, предположительно, из пневматического пистолета, после чего скрылся в неизвестном направлении. "По обоим фактам сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Органы дознания оценивают степень нанесённого ущерба и выясняют причины конфликта. По результатам проведенной проверка будет дана правовая оценка", - рассказали агентству в пресс-службе. Ранее СУСК РФ по Бурятии сообщало, что вечером в среду на улице Микояна в Улан-Удэ незнакомый выстрелил из пневматического оружия в 13-летнюю девочку. Стрелявшего ищут, возбуждено уголовное дело.
В Бурятии начали проверку после стрельбы в Улан-Удэ

Полиция Бурятии проводит проверку после двух эпизодов стрельбы в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку по двум фактам стрельбы в разных частях столицы Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
По данным пресс-службы ведомства, первый инцидент произошел на улице Корабельная: два молодых человека поссорились, все переросло в потасовку, один произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия в другого. Второй инцидент произошел в 142-м квартале: молодой человек несколько раз выстрелил в сторону мужчины и женщины, предположительно, из пневматического пистолета, после чего скрылся в неизвестном направлении.
"По обоим фактам сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Органы дознания оценивают степень нанесённого ущерба и выясняют причины конфликта. По результатам проведенной проверка будет дана правовая оценка", - рассказали агентству в пресс-службе.
Ранее СУСК РФ по Бурятии сообщало, что вечером в среду на улице Микояна в Улан-Удэ незнакомый выстрелил из пневматического оружия в 13-летнюю девочку. Стрелявшего ищут, возбуждено уголовное дело.
