Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии ищут мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/burjatija-2041145549.html
В Бурятии ищут мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики
В Бурятии ищут мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики - РИА Новости, 11.09.2025
В Бурятии ищут мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики
В Бурятии правоохранители ищут человека, выстрелившего в 13-летнюю девочку из пневматического оружия, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:31:00+03:00
2025-09-11T11:31:00+03:00
происшествия
россия
республика бурятия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. В Бурятии правоохранители ищут человека, выстрелившего в 13-летнюю девочку из пневматического оружия, сообщило региональное СУСК РФ. "Предварительно установлено, что 10 сентября 2025 года в вечернее время во дворе многоэтажного дома по улице Микояна города Улан-Удэ неустановленное лицо произвело выстрел, предположительно, из пневматического оружия в спину 13-летней девочки, в результате чего потерпевшей были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, которое произвело выстрел в потерпевшую, а также всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240929/peterburg-1975344520.html
россия
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
В Бурятии ищут мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики

В Улан-Удэ ищут мужчину, выстрелившего в 13-летнюю девочку из пневматики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. В Бурятии правоохранители ищут человека, выстрелившего в 13-летнюю девочку из пневматического оружия, сообщило региональное СУСК РФ.
"Предварительно установлено, что 10 сентября 2025 года в вечернее время во дворе многоэтажного дома по улице Микояна города Улан-Удэ неустановленное лицо произвело выстрел, предположительно, из пневматического оружия в спину 13-летней девочки, в результате чего потерпевшей были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, которое произвело выстрел в потерпевшую, а также всех обстоятельств произошедшего.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте
29 сентября 2024, 14:30
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала