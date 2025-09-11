https://ria.ru/20250911/burjatija-2041145549.html

В Бурятии ищут мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики

УЛАН-УДЭ, 11 сен - РИА Новости. В Бурятии правоохранители ищут человека, выстрелившего в 13-летнюю девочку из пневматического оружия, сообщило региональное СУСК РФ. "Предварительно установлено, что 10 сентября 2025 года в вечернее время во дворе многоэтажного дома по улице Микояна города Улан-Удэ неустановленное лицо произвело выстрел, предположительно, из пневматического оружия в спину 13-летней девочки, в результате чего потерпевшей были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, которое произвело выстрел в потерпевшую, а также всех обстоятельств произошедшего.

