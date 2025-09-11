https://ria.ru/20250911/britaniya-2041149975.html

Британия будет производить беспилотники-перехватчики для Украины

ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БПЛА Украине, сообщается на сайте правительства Великобритании. "Великобритания будет производить и совместно с украинской промышленностью разрабатывать новейшее военное оборудование… Первый совместный проект… - это усовершенствованный беспилотник-перехватчик под названием OCTOPUS, который будет массово производиться в Великобритании. Планируется производить тысячи единиц в месяц для поставок на Украину", - говорится в пресс-релизе британского министерства обороны. Беспилотник OCTOPUS был спроектирован на Украине при поддержке британских технических специалистов. Как отмечается в пресс-релизе, стоимость его производства составляет всего 10% от стоимости производства дронов, для перехвата которых он предназначен. Глава минобороны Великобритании Джон Хили назвал проект "первым в своем роде" и сказал, что он "дает британской промышленности беспрецедентный доступ к новейшим образцам оборудования". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

