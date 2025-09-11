Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд Бразилии готовится признать Болсонару виновным - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/brazilija-2041322074.html
Верховный суд Бразилии готовится признать Болсонару виновным
Верховный суд Бразилии готовится признать Болсонару виновным - РИА Новости, 11.09.2025
Верховный суд Бразилии готовится признать Болсонару виновным
Верховный суд Бразилии сформировал большинство для признания виновным экс-президента Жаира Болсонару по всем обвинениям в рамках дела о госперевороте, сообщил... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T22:42:00+03:00
2025-09-11T22:42:00+03:00
в мире
бразилия
бразилиа
жаир болсонару
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_1a693866e7b2e580e6043cc87c9862b7.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд Бразилии сформировал большинство для признания виновным экс-президента Жаира Болсонару по всем обвинениям в рамках дела о госперевороте, сообщил новостной портал G1. "Первая палата Федерального верховного суда сформировала большинство, чтобы признать бывшего президента Жаира Болсонару и семерых других обвиняемых виновными во всех преступлениях, в которых их обвинила генеральная прокуратура в рамках дела о попытке госпереворота", - отметило СМИ. Решение по делу о попытке госпереворота 8 января 2023 года принимает коллегия из пяти судей. Трое из них признали Болсонару виновным. Всего против Болсонару выдвинуто пять обвинений: в попытке госпереворота, покушении на отмену демократического верховенства закона, в участии в вооруженной преступной организации, в нанесении ущерба имуществу и в нанесении ущерба охраняемым объектам. Экс-президенту может грозить до 43 лет тюрьмы. Сторонники Болсонару , выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20250827/braziliya-2037768981.html
бразилия
бразилиа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_bddcb2c1c713d283a3fd77b0f5b97f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, бразилиа, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару
Верховный суд Бразилии готовится признать Болсонару виновным

G1: суд Бразилии сформировал большинство для признания Болсонару виновным

© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд Бразилии сформировал большинство для признания виновным экс-президента Жаира Болсонару по всем обвинениям в рамках дела о госперевороте, сообщил новостной портал G1.
«
"Первая палата Федерального верховного суда сформировала большинство, чтобы признать бывшего президента Жаира Болсонару и семерых других обвиняемых виновными во всех преступлениях, в которых их обвинила генеральная прокуратура в рамках дела о попытке госпереворота", - отметило СМИ.
Решение по делу о попытке госпереворота 8 января 2023 года принимает коллегия из пяти судей. Трое из них признали Болсонару виновным. Всего против Болсонару выдвинуто пять обвинений: в попытке госпереворота, покушении на отмену демократического верховенства закона, в участии в вооруженной преступной организации, в нанесении ущерба имуществу и в нанесении ущерба охраняемым объектам. Экс-президенту может грозить до 43 лет тюрьмы.
Сторонники Болсонару , выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы.
Президент Бразилии Жаир Болсонару на избирательном участке на всеобщих выборах в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Бразилии распорядились установить постоянное наблюдение за Болсонару
27 августа, 03:34
 
В миреБразилияБразилиаЖаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала