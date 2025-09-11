https://ria.ru/20250911/brazilija-2041322074.html

Верховный суд Бразилии готовится признать Болсонару виновным

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд Бразилии сформировал большинство для признания виновным экс-президента Жаира Болсонару по всем обвинениям в рамках дела о госперевороте, сообщил новостной портал G1. "Первая палата Федерального верховного суда сформировала большинство, чтобы признать бывшего президента Жаира Болсонару и семерых других обвиняемых виновными во всех преступлениях, в которых их обвинила генеральная прокуратура в рамках дела о попытке госпереворота", - отметило СМИ. Решение по делу о попытке госпереворота 8 января 2023 года принимает коллегия из пяти судей. Трое из них признали Болсонару виновным. Всего против Болсонару выдвинуто пять обвинений: в попытке госпереворота, покушении на отмену демократического верховенства закона, в участии в вооруженной преступной организации, в нанесении ущерба имуществу и в нанесении ущерба охраняемым объектам. Экс-президенту может грозить до 43 лет тюрьмы. Сторонники Болсонару , выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы.

