Режиссер Богомолов предупредил об опасности использования ИИ в культуре
Культура
 
12:10 11.09.2025
Режиссер Богомолов предупредил об опасности использования ИИ в культуре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект стремится к идеальности и будет пытаться лишить человека его особенности — умения совершать ошибки, которое делает творчество живым и настоящим, считает режиссер Константин Богомолов. &quot;Ошибка создала мир. Человек не идеален. В этом и есть его идеальность. Поэтому технология, которая стремится к идеальности, никогда не сможет сымитировать ошибку, но всегда будет пытаться нас лишить чувства ошибки и чувства живого. И в этом я вижу большую опасность. С этим надо работать очень серьезно и осознанно, мне кажется&quot;, — подчеркнул Богомолов в ходе сессии &quot;Новые технологии в культуре и искусстве - благо или вред, преимущество или риск&quot; в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.По мнению режиссера, искусственный интеллект пока не достиг того уровня, чтобы заменить человека в творческом процессе. Богомолов рассказал, что после общения с оператором Александром Симоновым, который поделился опытом использования новых технологий в творчестве, тоже решил попробовать применить искусственный интеллект в работе. Результат, по словам режиссера, с точки зрения концепции был неудачным. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Этот площадка для диалога по важнейшим вопросам мировой гуманитарной повестки. Тема 2025 года — "Возвращение к культуре — новые возможности".
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной Константин Богомолов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен РИА Новости. Искусственный интеллект стремится к идеальности и будет пытаться лишить человека его особенности — умения совершать ошибки, которое делает творчество живым и настоящим, считает режиссер Константин Богомолов.
"Ошибка создала мир. Человек не идеален. В этом и есть его идеальность. Поэтому технология, которая стремится к идеальности, никогда не сможет сымитировать ошибку, но всегда будет пытаться нас лишить чувства ошибки и чувства живого. И в этом я вижу большую опасность. С этим надо работать очень серьезно и осознанно, мне кажется", — подчеркнул Богомолов в ходе сессии "Новые технологии в культуре и искусстве - благо или вред, преимущество или риск" в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По мнению режиссера, искусственный интеллект пока не достиг того уровня, чтобы заменить человека в творческом процессе. Богомолов рассказал, что после общения с оператором Александром Симоновым, который поделился опытом использования новых технологий в творчестве, тоже решил попробовать применить искусственный интеллект в работе. Результат, по словам режиссера, с точки зрения концепции был неудачным.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Этот площадка для диалога по важнейшим вопросам мировой гуманитарной повестки. Тема 2025 года — "Возвращение к культуре — новые возможности".
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
16 июня, 07:00
 
