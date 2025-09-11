Полиция опросила военного блогера после скандального видео

https://ria.ru/20250911/bloger-2041215324.html

Блогер Роман Алехин рассказал РИА Новости, что полиция провела его опрос после публикации скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин рассказал РИА Новости, что полиция провела его опрос после публикации скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. "Вчера меня опросили... из полиции попросили подъехать дать объяснения, я подъехал", - сказал Алехин, добавив, что о дальнейшем ходе проверки ему неизвестно. Ранее УМВД России по Курской области сообщило, что начало проверку после публикации в интернете, в которой говорится "о возможных противоправных действиях курского предпринимателя - администратора популярного телеграм-канала и неизвестного лица, связанных с приобретением гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО".

