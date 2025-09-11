Рейтинг@Mail.ru
Полиция опросила военного блогера после скандального видео - РИА Новости, 11.09.2025
15:08 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/bloger-2041215324.html
Полиция опросила военного блогера после скандального видео
Полиция опросила военного блогера после скандального видео - РИА Новости, 11.09.2025
Полиция опросила военного блогера после скандального видео
Блогер Роман Алехин рассказал РИА Новости, что полиция провела его опрос после публикации скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:08:00+03:00
2025-09-11T15:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803334_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_9f753dd2e4351a937bda8042ea1ec0e8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин рассказал РИА Новости, что полиция провела его опрос после публикации скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. "Вчера меня опросили... из полиции попросили подъехать дать объяснения, я подъехал", - сказал Алехин, добавив, что о дальнейшем ходе проверки ему неизвестно. Ранее УМВД России по Курской области сообщило, что начало проверку после публикации в интернете, в которой говорится "о возможных противоправных действиях курского предпринимателя - администратора популярного телеграм-канала и неизвестного лица, связанных с приобретением гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО".
https://ria.ru/20250909/bloger-2040803044.html
Полиция опросила военного блогера после скандального видео

Полиция опросила блогера Алехина после видео о якобы откате

© Фото : соцсети Романа АлехинаВоенный блогер Роман Алехин
Военный блогер Роман Алехин
© Фото : соцсети Романа Алехина
Военный блогер Роман Алехин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин рассказал РИА Новости, что полиция провела его опрос после публикации скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным.
Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.
"Вчера меня опросили... из полиции попросили подъехать дать объяснения, я подъехал", - сказал Алехин, добавив, что о дальнейшем ходе проверки ему неизвестно.
Ранее УМВД России по Курской области сообщило, что начало проверку после публикации в интернете, в которой говорится "о возможных противоправных действиях курского предпринимателя - администратора популярного телеграм-канала и неизвестного лица, связанных с приобретением гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО".
Военный блогер Роман Алехин
Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате
9 сентября, 23:14
 
