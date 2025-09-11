https://ria.ru/20250911/birzha-2041240062.html
Московская биржа возобновила торги на срочном рынке
Московская биржа возобновила торги на срочном рынке - РИА Новости, 11.09.2025
Московская биржа возобновила торги на срочном рынке
Московская биржа заявила о возобновлении торгов на срочном рынке с 15:55 мск. РИА Новости, 11.09.2025
экономика
московская биржа
россия
москва
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московская биржа заявила о возобновлении торгов на срочном рынке с 15:55 мск.Сообщается, что система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40.Ранее в четверг Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15:23. Причина неизвестна.
россия
москва
