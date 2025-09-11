Московская биржа возобновила торги на срочном рынке

Рейтинг@Mail.ru
16:21 11.09.2025 (обновлено: 16:41 11.09.2025)
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московская биржа заявила о возобновлении торгов на срочном рынке с 15:55 мск.Сообщается, что система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40.Ранее в четверг Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15:23. Причина неизвестна.
экономика, московская биржа, россия, москва
Экономика, Московская биржа, Россия, Москва
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московская биржа заявила о возобновлении торгов на срочном рынке с 15:55 мск.
Сообщается, что система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40.

На срочном рынке Мосбиржи обращаются такие производные финансовые инструменты, как фьючерсы и опционы.

Ранее в четверг Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 15:23. Причина неизвестна.
