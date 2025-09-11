https://ria.ru/20250911/bilayn-2041175006.html

Билайн запускает новый формат виртуального мобильного оператора

Билайн запускает новый формат виртуального мобильного оператора

Билайн запускает новый формат виртуального мобильного оператора

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) объявило о запуске нового формата виртуального мобильного оператора — Smart MVNO (S-MVNO – умный виртуальный оператор мобильной связи), сообщает пресс-служба компании.Идея включает в себя весь спектр возможных моделей виртуального оператора – super light, light, medium и full (суперлегкий, легкий, средний и полный), а также бесшовный переход между ними по мере необходимости со стороны партнера."MVNO — это точка роста на рынке мобильных услуг. Международный опыт показывает, что виртуальные операторы могут занимать до 20% рынка. Наш комплексный smart-подход (умный подход) расширяет круг потенциальных партнеров за счет максимальной вариативности и минимального порога входа: запускать связь под собственным брендом теперь может практически каждый, у кого есть аудитория — от блогеров и отраслевых сообществ до крупных банков и корпораций", — подчеркнул генеральный директор Билайна Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.Финальным этапом подготовки Smart MVNO стал запуск модели super light. Это максимально облегченная и эффективная для партнера модель MVNO-партнерства, при которой компании-партнеру не нужно тратиться на телекоммуникационную инфраструктуру, а можно сосредоточиться на продвижении продукта и взаимодействии со своей аудиторией.Такой подход позволяет запускать собственную брендированную мобильную связь за считанные дни и без капитальных затрат. Билайн предоставляет все необходимое — от сим-карт и e-SIM(электронных сим-карт) и лицензий до работы сети и обслуживания абонентов, в то время как партнер отвечает за маркетинг и подключение клиентов.Таким образом, на запуск требуется от нескольких дней на технический старт до двух месяцев с учетом юридической проработки, что более чем в четыре раза быстрее в сравнении с full-моделью MVNO. При этом партнер получает гибкость и свободу выбора: остаться в Smartмодели или при желании и готовности к дополнительным инвестициям в инфраструктуру бесшовно перейти на более тяжелые модели MVNO.Партнером по разработке Smart MVNO и ее первым пользователем стала компания "Безлимит", специализирующаяся на подборе редких и "красивых" телефонных номеров и премиальном сервисе. В рамках сотрудничества компания интегрировала с инфраструктурой Билайна более 30 ИТ-продуктов и построил цифровую платформу для подключения и обслуживания абонентов. Такая архитектура позволила убрать все лишние расходы, сосредоточиться на создании ИТ-инфраструктуры и выгодных тарифных линеек.Кроме того, "Безлимит" трансформировал свой бизнес и превратился в виртуального оператора на базе модели super light. Сегодня количество доступных для подключения "красивых" номеров составляет порядка 1 миллиона, они доступны для подключения без отдельной платы за выделение и просто с оплатой услуг по выбранному тарифу."Мы смогли предложить сочетание несочетаемого: премиальный продукт — по доступной цене. Это стало возможным благодаря технологической открытости Билайн и нашей философии — создавать сервис, где каждый клиент чувствует индивидуальный подход", — отметил генеральный директор компании "Безлимит" Денис Смахтин.Разработка формата Smart-MVNO соответствует стратегии Билайна по развитию партнерских каналов и поддержке бизнес-моделей, ориентированных на нишевые потребности пользователей. В ближайшее время компания планирует расширять линейку партнеров и предлагать гибкие решения для сегментов, где требуется собственная коммуникационная инфраструктура.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSURjV47h

2025

Новости

