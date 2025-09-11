https://ria.ru/20250911/bespilotniki-2041310986.html
Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."11 сентября т.г. в период с 17.30 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
