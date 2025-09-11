https://ria.ru/20250911/berlin-2041271724.html

В Берлине впервые за 30 лет прозвучала сирена воздушной тревоги

БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Сирена воздушной тревоги прозвучала в четверг в Берлине впервые за 30 лет, это было сделано в рамках масштабной проверки систем оповещения в Германии, сообщает новостной портал rbb24. Проверка проходила в рамках ежегодного Дня оповещения, который устраивается властями Германии каждый второй четверг сентября. Сигналы тревоги раздались в 11 часов по местному времени (12 мск). "Сирены воздушной тревоги прозвучали в четверг в Берлине впервые более чем за 30 лет. Было включено более 200 из 350 сирен, установленных (в столице ФРГ - ред.) в последние годы, большинство из которых размещены в центре города", - говорится в материале. Как уточнила сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "в черте города было слышно 220 сирен". "Я очень рада, что все прошло успешно", - приводит ее слова rbb24. Она рассказала, что последние сирены, которые раньше были распространены по всей Германии, демонтировали в Берлине в 1993 году, поскольку в них больше не видели необходимости. Однако ситуация с безопасностью изменилась, заявила Шпрангер, сославшись на климатические изменения, сопровождающиеся сильными ураганами, отключения электроэнергии, кибератаки и "текущую мировую ситуацию". По информации газеты Berliner Zeitung, в последние годы сирены устанавливались в первую очередь на крышах в густонаселенных центральных районах Берлина, а также в туристических местах. При этом сообщается, что их установка должна была быть завершена еще несколько лет назад, но затянулась. К концу года число сирен в Берлине должно возрасти до 450, а в течение следующих двух лет будет установлено еще более 100, в основном в пригородных районах, отмечает издание. Ранее сообщалось, что в Германии прошла масштабная проверка систем оповещения, на смартфоны жителей поступили тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах прозвучали сирены воздушной тревоги. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт ранее заявил о планах выделить 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия. Эта программа может стать самой крупной за последние десятилетия, сообщала газета Bild. В ее рамках власти намерены закупить новые системы оповещения, включая сирены и технологии для мобильных телефонов, расширить сеть убежищ, проводить больше кризисных учений, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером.

берлин (город)

германия

