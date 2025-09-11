https://ria.ru/20250911/belorussija-2041208941.html

Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что среди 52 заключенных, освобожденных Белоруссией, есть граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии, все они находятся в Литве. "Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, бывшие в заключении в Белоруссии", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

