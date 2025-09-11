Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией - РИА Новости, 11.09.2025
14:48 11.09.2025
Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что среди 52 заключенных, освобожденных Белоруссией, есть граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии, все они находятся в Литве. "Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, бывшие в заключении в Белоруссии", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
в мире, литва, великобритания, германия, гитанас науседа
В мире, Литва, Великобритания, Германия, Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что среди 52 заключенных, освобожденных Белоруссией, есть граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии, все они находятся в Литве.
"Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, бывшие в заключении в Белоруссии", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
