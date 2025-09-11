https://ria.ru/20250911/belorussija-2041208941.html
Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией
Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией - РИА Новости, 11.09.2025
Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что среди 52 заключенных, освобожденных Белоруссией, есть граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:48:00+03:00
2025-09-11T14:48:00+03:00
2025-09-11T14:48:00+03:00
в мире
литва
великобритания
германия
гитанас науседа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_cea89ed585c866febf07b3a5f1990f4a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что среди 52 заключенных, освобожденных Белоруссией, есть граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии, все они находятся в Литве. "Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, бывшие в заключении в Белоруссии", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20250911/ssha-2041202809.html
литва
великобритания
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_826f75cfa288db1986edbeb6ef23db68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, великобритания, германия, гитанас науседа
В мире, Литва, Великобритания, Германия, Гитанас Науседа
Президент Литвы рассказал о заключенных, освобожденных Белоруссией
Науседа: освобожденные Белоруссией граждане ФРГ и Британии находятся в Литве