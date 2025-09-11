В Белгородской области сбили более 120 украинских дронов за сутки
Над 40 населенными пунктами Белгородской области сбили более 120 дронов за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 120 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 10 мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 78 снарядов и зафиксированы атаки 192 БПЛА, из которых сбиты и подавлены 123. За отчетный период различные повреждения выявлены в 13 многоквартирных домах, 24 частных домовладениях, пяти административных зданиях, двух коммерческих и пяти социальных объектах, на складе, предприятии и 34 транспортных средствах.
"В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский и Октябрьский, сёла Бессоновка, Весёлая Лопань, Долбино, Николаевка, Новая Деревня, Репное, Шагаровка и хутор Церковный подверглись атакам 45 беспилотников, 37 из которых сбиты. В селе Долбино в результате детонации сбитого беспилотника ранена женщина… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты, ранены четыре человека, село Стригуны Борисовского района подверглось атаке одного дрона. В Грайворонском округе выпущено три боеприпаса и совершены атаки семи беспилотников, один из которых сбит, ранен мужчина, кроме того, в больницу обратился мужчина, получивший травму в результате сброса взрывного устройства с БПЛА ночью 10 сентября.
По данным главы области, в Валуйском округе нанесены удары семи беспилотников, пять из которых сбиты и подавлены, село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу с применением 30 снарядов. В Краснояружском районе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 43 боеприпаса, и атакам 38 беспилотников, пять из которых сбиты, отметил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе… выпущено два снаряда и нанесены удары 51 беспилотника, 45 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранена женщина... Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, получившая баротравму от детонации дрона в городе Шебекино 9 сентября. Помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18