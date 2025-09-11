Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 11.09.2025 (обновлено: 09:19 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/belgorod-2041108637.html
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород - РИА Новости, 11.09.2025
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:14:00+03:00
2025-09-11T09:19:00+03:00
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:297:959:836_1920x0_80_0_0_fa733f4d388337220b216ef57dd322e3.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
https://ria.ru/20250911/ria-2041105452.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:207:959:926_1920x0_80_0_0_4a311dafa5c5f27a7693387ffae2efd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород

ВСУ за сутки атаковали Белгород 41 беспилотником

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Белгороде при детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
08:43
 
БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала