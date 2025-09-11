https://ria.ru/20250911/belgorod-2041108637.html
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород - РИА Новости, 11.09.2025
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 11.09.2025
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород
