Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА

08:42 11.09.2025
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. "Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор призвал жителей следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала. "Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким", - добавил глава региона.
белгород
белгородский район
белгородская область
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников.
"Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала.
"Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким", - добавил глава региона.
