Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА

Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. РИА Новости, 11.09.2025

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. "Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор призвал жителей следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала. "Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким", - добавил глава региона.

