https://ria.ru/20250911/belgorod-2041105266.html
Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА
Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 11.09.2025
Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T08:42:00+03:00
2025-09-11T08:42:00+03:00
2025-09-11T08:42:00+03:00
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:297:959:836_1920x0_80_0_0_fa733f4d388337220b216ef57dd322e3.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжёлой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки беспилотников. "Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Прошу вас максимально внимательно относиться к информации, которая поступает из телеграм-канала, сообщающего о движении вражеских БПЛА", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор призвал жителей следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала. "Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250911/tts-2041104239.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846439_0:207:959:926_1920x0_80_0_0_4a311dafa5c5f27a7693387ffae2efd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА
Гладков назвал ситуацию в Белгороде тяжелой из-за массированной атаки БПЛА