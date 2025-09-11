https://ria.ru/20250911/belavia-2041216250.html
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США - РИА Новости, 11.09.2025
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
Авиакомпания "Белавиа" будет оценивать снятие с нее санкций США после публикации этого решения, пока компания не получала официальных документов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:11:00+03:00
2025-09-11T15:11:00+03:00
2025-09-11T15:16:00+03:00
сша
белавиа
александр лукашенко
белоруссия
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b61aa24ebc5470ba0932858b4d45ec7c.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Белавиа" будет оценивать снятие с нее санкций США после публикации этого решения, пока компания не получала официальных документов, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.Ранее четверг представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа"."Никаких комментариев мы не можем дать, пока не увидим официальных документов. Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать. Мы оценим это и после этого будем принимать решения", - сказал Пархамович.По его словам, есть также санкции европейские, санкции со стороны Великобритании, Японии. "Поэтому мы будем в комплексе все это оценивать", - сказал он.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041201599.html
сша
белоруссия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793159_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_f8bbd7f6008582fef5fa2b69222e8058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белавиа, александр лукашенко, белоруссия, вашингтон (штат), в мире
США, Белавиа, Александр Лукашенко, Белоруссия, Вашингтон (штат), В мире
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
Пархамович: "Белавиа" оценит снятие санкций США после публикации решения