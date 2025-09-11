Рейтинг@Mail.ru
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
15:11 11.09.2025 (обновлено: 15:16 11.09.2025)
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
Авиакомпания "Белавиа" будет оценивать снятие с нее санкций США после публикации этого решения, пока компания не получала официальных документов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2025
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Белавиа" будет оценивать снятие с нее санкций США после публикации этого решения, пока компания не получала официальных документов, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.Ранее четверг представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа"."Никаких комментариев мы не можем дать, пока не увидим официальных документов. Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать. Мы оценим это и после этого будем принимать решения", - сказал Пархамович.По его словам, есть также санкции европейские, санкции со стороны Великобритании, Японии. "Поэтому мы будем в комплексе все это оценивать", - сказал он.
сша, белавиа, александр лукашенко, белоруссия, вашингтон (штат), в мире
США, Белавиа, Александр Лукашенко, Белоруссия, Вашингтон (штат), В мире
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск". Архивное фото
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Белавиа" будет оценивать снятие с нее санкций США после публикации этого решения, пока компания не получала официальных документов, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.
Ранее четверг представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
"Никаких комментариев мы не можем дать, пока не увидим официальных документов. Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать. Мы оценим это и после этого будем принимать решения", - сказал Пархамович.
По его словам, есть также санкции европейские, санкции со стороны Великобритании, Японии. "Поэтому мы будем в комплексе все это оценивать", - сказал он.
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
США сняли санкции с "Белавиа"
