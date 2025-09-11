https://ria.ru/20250911/belavia-2041216250.html

"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США

"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Белавиа" будет оценивать снятие с нее санкций США после публикации этого решения, пока компания не получала официальных документов, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.Ранее четверг представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа"."Никаких комментариев мы не можем дать, пока не увидим официальных документов. Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать. Мы оценим это и после этого будем принимать решения", - сказал Пархамович.По его словам, есть также санкции европейские, санкции со стороны Великобритании, Японии. "Поэтому мы будем в комплексе все это оценивать", - сказал он.

