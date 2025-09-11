https://ria.ru/20250911/batekhin-2041161856.html

Батехин: показ картины на цифровой площадке может привлечь аудиторию

Батехин: показ картины на цифровой площадке может привлечь аудиторию - РИА Новости, 11.09.2025

Батехин: показ картины на цифровой площадке может привлечь аудиторию

Показ произведения искусства на цифровой площадке может привлечь широкую аудиторию, заявил генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:20:00+03:00

2025-09-11T12:20:00+03:00

2025-09-11T12:20:00+03:00

россия

интеррос

искусство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041159887_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_b2897504269162f340cef261b537a89a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Показ произведения искусства на цифровой площадке может привлечь широкую аудиторию, заявил генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин. Предметом второго выпуска арт-токенов, приуроченного к 35-летию компании, станут произведения видео-арта. Они представляют авторские интерпретации молодых художников работы Лукаса Кранаха Старшего "Венера и Амур". Эта картина из коллекции "Эрмитажа" была отреставрирована за счет продажи первого выпуска арт-токенов. Следующим шедевром Эрмитажа, который будет отреставрирован за счет продажи второго выпуска токенов, станет картина Рембрандта "Флора". "Токены, которые мы выпускаем, появятся в виртуальных пространствах, которые “Эрмитаж” уже успешно развивает. Мы верим, что если обладатель токена — цифровой картины — сможет на цифровой площадке выставить свое произведение искусства и показать его другим участникам процесса, то это привлечёт внимание широкой аудитории", — отметил Батехин, его слова приводит пресс-служба "Интерроса". Проект "Цифровое искусство" позволяет токенизировать искусство, привлекая средства на реставрацию картин из коллекции государственного музея "Эрмитаж". Был инициирован "Интерросом" в 2023 году. Он осуществляется в полном соответствии с законодательством России без участия зарубежных платформ и криптобирж. "Мы начинали с самостоятельных экспериментов на сомнительных платформах, а сегодня вместе с "Интерросом” и компанией "Атомайз" создали систему, которая соединяет традиции и новые технологии. Теперь процесс реставрации будет принадлежать не только музею, но и владельцам токенов. Первыми мы отреставрировали фрески школы Рафаэля и тогда выстроили рабочую модель", – приводятся слова директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского. Первые токены на шедевры "Эрмитажа" появились в 2023 году. Предметом выпуска стали фрески школы Рафаэля из собрания музея: "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис" и "Венера, вынимающая занозу". Эмиссия осуществлялась на платформе цифровых финансовых активов "Атомайз". В будущем планируется, что все выпущенные токены в рамках проекта "Цифровое искусство" будут размещены в одном виртуальном пространстве. "Арт-токены – это новый язык меценатства, филантропии, который мы формируем. Я абсолютно уверен, что мы движемся вперед, формируя привычку к технологическим инвестициям в культуру. Когда токены будут выпущены, мы сможем предложить их для покупки клиентам “Т-Технологий”", – добавил председатель совета директоров компании "Т-Технологии" Алексей Малиновский.

https://ria.ru/20250904/interros-2039608846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, интеррос, искусство