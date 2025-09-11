https://ria.ru/20250911/banda-2041122002.html

В Подмосковье задержали банду автоподставщиков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала пять членов банды автоподставщиков, действовавших на территории Мытищ, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Участники группы из пяти человек подозреваются в совершении серии мошенничеств с целью незаконного получения страховых выплат… Следователем следственного управления МУ МВД России по г.о. Мытищи возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 159.5 и 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу", - сказала Волк. По ее словам, с начала 2024 года на территории подмосковных Мытищ злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП. При съезде с дороги с круговым движением они на легковом автомобиле догоняли большегрузы. Затем въезжали в "слепую зону" и подставляли под удар свои, поврежденные ранее машины. Таким образом им удалось незаконно получить более 2 миллионов рублей. В двух случаях деньги выплачены не были по независящим от аферистов причинам.

