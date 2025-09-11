Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали банду автоподставщиков
10:10 11.09.2025
В Подмосковье задержали банду автоподставщиков
В Подмосковье задержали банду автоподставщиков
В Подмосковье задержали банду автоподставщиков
Полиция Подмосковья задержала пять членов банды автоподставщиков, действовавших на территории Мытищ, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала пять членов банды автоподставщиков, действовавших на территории Мытищ, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Участники группы из пяти человек подозреваются в совершении серии мошенничеств с целью незаконного получения страховых выплат… Следователем следственного управления МУ МВД России по г.о. Мытищи возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 159.5 и 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу", - сказала Волк. По ее словам, с начала 2024 года на территории подмосковных Мытищ злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП. При съезде с дороги с круговым движением они на легковом автомобиле догоняли большегрузы. Затем въезжали в "слепую зону" и подставляли под удар свои, поврежденные ранее машины. Таким образом им удалось незаконно получить более 2 миллионов рублей. В двух случаях деньги выплачены не были по независящим от аферистов причинам.
происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье задержали банду автоподставщиков

В Мытищах задержали банду автоподставщиков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала пять членов банды автоподставщиков, действовавших на территории Мытищ, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Участники группы из пяти человек подозреваются в совершении серии мошенничеств с целью незаконного получения страховых выплат… Следователем следственного управления МУ МВД России по г.о. Мытищи возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 159.5 и 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу", - сказала Волк.
По ее словам, с начала 2024 года на территории подмосковных Мытищ злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП. При съезде с дороги с круговым движением они на легковом автомобиле догоняли большегрузы. Затем въезжали в "слепую зону" и подставляли под удар свои, поврежденные ранее машины. Таким образом им удалось незаконно получить более 2 миллионов рублей.
В двух случаях деньги выплачены не были по независящим от аферистов причинам.
