Рейтинг@Mail.ru
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/bali-2041293439.html
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов - РИА Новости, 11.09.2025
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов
Гражданам РФ на Бали в связи с потопами на острове рекомендуется не выезжать за пределы места своего пребывания и соблюдать максимальную осторожность, сообщили... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T18:58:00+03:00
2025-09-11T18:58:00+03:00
россия
бали
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041289457_0:107:1032:688_1920x0_80_0_0_4d965853059b3da58cea539a596c14c7.jpg
ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. Гражданам РФ на Бали в связи с потопами на острове рекомендуется не выезжать за пределы места своего пребывания и соблюдать максимальную осторожность, сообщили в российской дипмиссии в Индонезии. "Просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250910/navodnenie-2040899312.html
россия
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041289457_95:0:1012:688_1920x0_80_0_0_76fa076f39977538f5336212b67b2b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бали, индонезия
Россия, Бали, Индонезия
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов

Посольство РФ призвало туристов на Бали не выезжать за пределы места пребывания

© AP Photo / BASARNASСпасательная операция на Бали после наводнения
Спасательная операция на Бали после наводнения - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / BASARNAS
Спасательная операция на Бали после наводнения
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. Гражданам РФ на Бали в связи с потопами на острове рекомендуется не выезжать за пределы места своего пребывания и соблюдать максимальную осторожность, сообщили в российской дипмиссии в Индонезии.
"Просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения
10 сентября, 12:40
 
РоссияБалиИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала