Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов - РИА Новости, 11.09.2025
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов
Гражданам РФ на Бали в связи с потопами на острове рекомендуется не выезжать за пределы места своего пребывания и соблюдать максимальную осторожность, сообщили... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T18:58:00+03:00
2025-09-11T18:58:00+03:00
2025-09-11T18:58:00+03:00
россия
бали
индонезия
ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. Гражданам РФ на Бали в связи с потопами на острове рекомендуется не выезжать за пределы места своего пребывания и соблюдать максимальную осторожность, сообщили в российской дипмиссии в Индонезии. "Просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
россия
бали
индонезия
Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов
