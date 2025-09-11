https://ria.ru/20250911/bali-2041293439.html

Россиянам на Бали рекомендовали соблюдать осторожность из-за потопов

2025-09-11T18:58:00+03:00

ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. Гражданам РФ на Бали в связи с потопами на острове рекомендуется не выезжать за пределы места своего пребывания и соблюдать максимальную осторожность, сообщили в российской дипмиссии в Индонезии. "Просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.

