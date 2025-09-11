Рейтинг@Mail.ru
Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на Бали
10:14 11.09.2025
Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на Бали
в мире
бали
индонезия
денпасар
прабово субианто
ДЖАКАРТА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, еще двое числятся пропавшими в результате сильных наводнений на индонезийском острове Бали, сообщает портал Jakarta Globe. Больше всего пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Всего пострадали 202 семьи (620 человек), сотни были вынуждены эвакуироваться в школы, храмы и другие общественные здания. "Всего девять человек погибли, еще двое считаются пропавшими", - сообщил глава информационного отдела агентства ликвидации стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил BNPB и другим профильным ведомствам оперативно принять меры по ликвидации последствий стихии как на Бали, так и в соседней провинции Восточная Нуса-Тенгара, где также зафиксированы жертвы. Глава BNPB Сухарянто вылетел на остров для координации экстренных работ. Наводнения на Бали редки в сухой сезон, однако непрерывные дожди, продолжавшиеся более суток, вызвали разлив реки Бадунг, что привело к затоплению городских районов. В сети публикуются кадры, на которых видно, как десятки автомобилей уносит потоками, а многоэтажное здание обрушилось под натиском воды. Министр общественных работ Индонезии Доди Ханггодо сообщил, что для ликвидации последствий направлена тяжелая техника. Ранее в посольстве РФ в Индонезии заявили РИА Новости, что россияне не обращались в дипмиссию с просьбами о помощи в связи с наводнением.
бали
индонезия
денпасар
в мире, бали, индонезия, денпасар, прабово субианто
В мире, Бали, Индонезия, Денпасар, Прабово Субианто
Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на Бали

Не менее 9 человек погибли, 2 пропали из-за наводнений на Бали

© AP Photo / BASARNASСпасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / BASARNAS
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025
ДЖАКАРТА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, еще двое числятся пропавшими в результате сильных наводнений на индонезийском острове Бали, сообщает портал Jakarta Globe.
Больше всего пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Всего пострадали 202 семьи (620 человек), сотни были вынуждены эвакуироваться в школы, храмы и другие общественные здания.
Туроператоры не получали обращений от россиян на Бали после наводнения
Вчера, 12:30
"Всего девять человек погибли, еще двое считаются пропавшими", - сообщил глава информационного отдела агентства ликвидации стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари.
Президент Индонезии Прабово Субианто поручил BNPB и другим профильным ведомствам оперативно принять меры по ликвидации последствий стихии как на Бали, так и в соседней провинции Восточная Нуса-Тенгара, где также зафиксированы жертвы.
Глава BNPB Сухарянто вылетел на остров для координации экстренных работ.
Наводнения на Бали редки в сухой сезон, однако непрерывные дожди, продолжавшиеся более суток, вызвали разлив реки Бадунг, что привело к затоплению городских районов.
В сети публикуются кадры, на которых видно, как десятки автомобилей уносит потоками, а многоэтажное здание обрушилось под натиском воды.
Министр общественных работ Индонезии Доди Ханггодо сообщил, что для ликвидации последствий направлена тяжелая техника.
Ранее в посольстве РФ в Индонезии заявили РИА Новости, что россияне не обращались в дипмиссию с просьбами о помощи в связи с наводнением.
После катастрофы с паромом у Бали погибли не менее четырех человек
3 июля, 04:47
 
