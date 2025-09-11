https://ria.ru/20250911/bali-2041124179.html

Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на Бали

Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на Бали - РИА Новости, 11.09.2025

Не менее девяти человек погибли из-за наводнений на Бали

По меньшей мере девять человек погибли, еще двое числятся пропавшими в результате сильных наводнений на индонезийском острове Бали, сообщает портал Jakarta... РИА Новости, 11.09.2025

ДЖАКАРТА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, еще двое числятся пропавшими в результате сильных наводнений на индонезийском острове Бали, сообщает портал Jakarta Globe. Больше всего пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Всего пострадали 202 семьи (620 человек), сотни были вынуждены эвакуироваться в школы, храмы и другие общественные здания. "Всего девять человек погибли, еще двое считаются пропавшими", - сообщил глава информационного отдела агентства ликвидации стихийных бедствий BNPB Абдул Мухари. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил BNPB и другим профильным ведомствам оперативно принять меры по ликвидации последствий стихии как на Бали, так и в соседней провинции Восточная Нуса-Тенгара, где также зафиксированы жертвы. Глава BNPB Сухарянто вылетел на остров для координации экстренных работ. Наводнения на Бали редки в сухой сезон, однако непрерывные дожди, продолжавшиеся более суток, вызвали разлив реки Бадунг, что привело к затоплению городских районов. В сети публикуются кадры, на которых видно, как десятки автомобилей уносит потоками, а многоэтажное здание обрушилось под натиском воды. Министр общественных работ Индонезии Доди Ханггодо сообщил, что для ликвидации последствий направлена тяжелая техника. Ранее в посольстве РФ в Индонезии заявили РИА Новости, что россияне не обращались в дипмиссию с просьбами о помощи в связи с наводнением.

