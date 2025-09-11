https://ria.ru/20250911/bajden-2041078756.html

Байден прокомментировал убийство активиста Кирка

Байден прокомментировал убийство активиста Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х, что в США нет места насилию. "В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с (супругой) Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка", - написал Байден. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.

