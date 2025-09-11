https://ria.ru/20250911/bajden-2041078756.html
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
Бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:19:00+03:00
2025-09-11T00:19:00+03:00
2025-09-11T00:19:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х, что в США нет места насилию. "В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с (супругой) Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка", - написал Байден. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
https://ria.ru/20250910/kirk-2041077317.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_216:0:1791:1181_1920x0_80_0_0_fd9b0585100916aa452361a3b73fa5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
Байден прокомментировал убийство Кирка, заявив, что в США нет места насилию