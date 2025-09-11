Рейтинг@Mail.ru
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/bajden-2041078756.html
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
Бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:19:00+03:00
2025-09-11T00:19:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х, что в США нет места насилию. "В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с (супругой) Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка", - написал Байден. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
https://ria.ru/20250910/kirk-2041077317.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_216:0:1791:1181_1920x0_80_0_0_fd9b0585100916aa452361a3b73fa5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка

Байден прокомментировал убийство Кирка, заявив, что в США нет места насилию

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х, что в США нет места насилию.
"В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с (супругой) Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка", - написал Байден.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Чарли Кирк во время выступления в Университете долины Юта - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США
Вчера, 23:57
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала