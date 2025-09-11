Рейтинг@Mail.ru
СМИ предположили, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле
09:27 11.09.2025 (обновлено: 10:14 11.09.2025)
СМИ предположили, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит авианосец "Адмирал Кузнецов", который находится под угрозой вывода из эксплуатации, считает издание Military Watch Magazine (MWM)."Возвращение военного корабля с модернизированным авиакрылом может предоставить очень значительные возможности для российского оборонного сектора", — сообщается в материале.По мнению MWM, продолжение эксплуатации авианосца позволит не только проводить более сложные учения с Китаем и Индией, но и поставлять потенциальным покупателям продукцию, связанную с таким типом кораблей."Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца "Викрамадитья" Министерству обороны Индии и еще более двух миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К", — пишет издание.Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит авианосец "Адмирал Кузнецов", который находится под угрозой вывода из эксплуатации, считает издание Military Watch Magazine (MWM).
"Возвращение военного корабля с модернизированным авиакрылом может предоставить очень значительные возможности для российского оборонного сектора", — сообщается в материале.
По мнению MWM, продолжение эксплуатации авианосца позволит не только проводить более сложные учения с Китаем и Индией, но и поставлять потенциальным покупателям продукцию, связанную с таким типом кораблей.
"Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца "Викрамадитья" Министерству обороны Индии и еще более двух миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К", — пишет издание.
Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом.
