В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека
Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T21:51:00+03:00
2025-09-11T21:51:00+03:00
2025-09-11T21:59:00+03:00
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Удары со стороны ВСУ продолжаются. В Белгороде после детонации беспилотника за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая. У женщины диагностировали баротравму. Лечение будет проходить амбулаторно. В посёлке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, а также женщине с баротравмой оказали медицинскую помощь в больницах, лечение продолжат в амбулаторных условиях.
