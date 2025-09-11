https://ria.ru/20250911/ataki-2041317838.html

В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека

В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 11.09.2025

В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека

Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T21:51:00+03:00

2025-09-11T21:51:00+03:00

2025-09-11T21:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Удары со стороны ВСУ продолжаются. В Белгороде после детонации беспилотника за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая. У женщины диагностировали баротравму. Лечение будет проходить амбулаторно. В посёлке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, а также женщине с баротравмой оказали медицинскую помощь в больницах, лечение продолжат в амбулаторных условиях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины