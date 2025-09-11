Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 11.09.2025 (обновлено: 21:59 11.09.2025)
В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека
В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 11.09.2025
В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека
Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.&quot;Удары со стороны ВСУ продолжаются. В Белгороде после детонации беспилотника за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая. У женщины диагностировали баротравму. Лечение будет проходить амбулаторно. В посёлке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, а также женщине с баротравмой оказали медицинскую помощь в больницах, лечение продолжат в амбулаторных условиях.
В Белгороде и Белгородском районе при атаках БПЛА пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Белгороде и Белгородском районе в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Удары со стороны ВСУ продолжаются. В Белгороде после детонации беспилотника за медицинской помощью обратилась ещё одна пострадавшая. У женщины диагностировали баротравму. Лечение будет проходить амбулаторно. В посёлке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, а также женщине с баротравмой оказали медицинскую помощь в больницах, лечение продолжат в амбулаторных условиях.
Специальная военная операция на Украине
 
 
